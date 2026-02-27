В Пермском крае продолжаются поиски пропавших туристов

В Пермском крае уже четвертые сутки продолжаются поиски пятерых туристов из Уфы, пропавших во время путешествия на плато Кваркуш. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По данным службы спасения Красновишерского округа, работы ведутся круглосуточно, привлекаются как профессиональные спасатели, так и добровольцы.

По предварительной информации, группа не была официально зарегистрирована и приехала из Уфы около недели назад. Туристы добрались до поселка Золотанка, после чего пересели на снегоходы и направились к «Избе Иванова» на плато Кваркуш. Планировалось, что путешественники вернутся в деревню спустя 3 дня, однако до настоящего времени связь с ними отсутствует.

Спасатели продолжают обследовать маршруты передвижения туристов, а также ближайшие лесные участки и тропы. В МЧС призывают всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении группы, незамедлительно сообщать о ней в оперативные службы.