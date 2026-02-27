Открыта ледовая переправа на Ольхон

На Байкале возобновлено движение по ледовой переправе на остров Ольхон. В этом году дорогу открыли позже обычного из-за трещин на льду, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Толщина льда на переправе превышает 70 см, проезжая часть тщательно проверена и признана безопасной. Для движения проложен новый маршрут, организованы два ряда с расстоянием 100 м между ними. Специалисты будут ежедневно контролировать состояние льда, а водителям настоятельно рекомендуют использовать только официальную дорогу – выезд за ее пределы крайне опасен.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что позднее открытие связано с безопасностью: «Специалисты проверили маршрут, в том числе сотрудники МЧС. Прошу водителей строго следовать официальной переправе».

Ранее, 20 февраля, в районе мыса Хобой автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед. В результате погибли восемь человек, переправа была закрыта, а в Ольхонском районе введен режим повышенной готовности.