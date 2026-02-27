Турэксперт назвала пять нестандартных регионов для путешествий по России

Эксперт по туризму, основатель глэмпинга «Жизнь — Угра» Светлана Крапивенцева назвала «Чемпионату» 5 нестандартных регионов для путешествий по России.

Калужская область

Оптина Пустынь — духовная точка России (её посещали Толстой, Достоевский, Гоголь). Музей космонавтики в Калуге — лучший в стране, родина Циолковского. Тарутино и Малоярославец — места Отечественной войны 1812 года. Заповедник Угра — экотуризм в 2 часах от Москвы.

Челябинская область

Более 3000 озёр, в том числе с розовой и изумрудной водой. Зюраткуль — горный водоём Урала с лосями у берегов. Аркаим — «русский Стоунхендж», город бронзового века. Парк Таганай с каменными реками (курумниками) — для трекинга. Известность региону принёс метеорит 2013 года.

Архангельская область

Соловецкий архипелаг — объект ЮНЕСКО: монастырь XII века, лабиринты, белухи. Каргополь — средневековый город с нетронутыми деревянными церквями. Кенозерский парк — «музей под открытым небом» с лесными часовнями. Пинежские пещеры с голубым льдом летом. Сезон — белые ночи (июнь–июль).

Республика Марий Эл

«Русская Финляндия»: озёра, хвойные леса, реки Ветлуга и Илеть. Живая языческая религия марийцев и священные рощи кÿсото. Йошкар‑Ола — архитектура с копиями венецианских и фламандских фасадов. Парк Марий Чодра и озеро Яльчик — тихий отдых рядом с Казанью.

Калмыкия

Единственная буддийская республика в Европе. Степь с миллионами тюльпанов весной. Элиста — хурулы, буддийские статуи, шахматный городок. Озеро Маныч‑Гудило — место гнездования фламинго и пеликанов. Сайгаки, юрточные лагеря, калмыцкая кухня. Лучшие сезоны: апрель–май и ранняя осень.