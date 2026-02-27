Почти половина туристов после поездок по России хочет сменить место жительства

Многим российским туристам во время путешествий по стране так нравятся некоторые города, что у них возникает желание переехать туда навсегда. В лидерах Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар и Казань. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость» – результаты исследования есть у РИА «Новости».

© tourdom.ru

«На переезд в другой город на время или на постоянное проживание чаще всего вдохновляются после туристической поездки в Сочи (39%), Санкт-Петербург (38%), Москву (29%), Краснодар (25%) и Казань (15,9%)», – говорится в исследовании.

В целом картина такая: 89% опрошенных признались, что после поездки им хотелось бы задержаться в понравившемся городе подольше. Половина допускает вариант временного переезда – например, пожить там несколько месяцев или год. А 40% задумываются уже о полноценной смене места жительства.

Людей вдохновляют прежде всего природа, атмосфера, культурная среда и особенности местного менталитета. Около трети участников опроса отдельно выделяют кухню – еда и гастрономические впечатления тоже играют роль. Каждый пятый респондент видит в новом городе возможности для личного роста, получения образования или развития карьеры.

«Как показывает опыт последних лет, внутренняя мобильность в России ускоряется. Это стало особенно заметно после глобального тренда на удаленный формат занятости. Стимулом к переезду, помимо впечатлений после туристической поездки, может стать более низкая стоимость недвижимости в другом регионе и ее растущая инвестиционная привлекательность», – прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

При этом те, кто всерьез рассматривает переезд навсегда, думают не только о смене обстановки, но и о жилье. По данным аналитиков, 40% готовы для начала выбрать долгосрочную аренду, а 37% рассматривают покупку квартиры – как в новостройке, так и на вторичном рынке.

Опрос проводился среди более чем 1000 россиян старше 18 лет, которые за последние 2 года путешествовали по другим городам и регионам страны.

В других странах тоже проводили такие опросы. Почти везде туристы после поездки начинают задумываться о переезде в понравившийся город, особенно если там комфортный климат, развитая инфраструктура и высокий уровень безопасности. Например, согласно рейтингу InterNations Expat City Ranking, наиболее привлекательными для переезда иностранцы часто называют такие города, как Валенсия, Дубай и Вена – их выбирают за качество жизни, медицину, транспорт и баланс работы и личного времени. Исследования OECD о качестве жизни показывают, что люди все чаще принимают решение о переезде, ориентируясь не только на уровень доходов, но и на экологию, безопасность, доступ к образованию и общее ощущение благополучия.