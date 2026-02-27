Аэропорт Пулково сообщил о возобновлении штатной работы на фоне снегопада

Аэропорт Пулково возобновляет штатную работу после сложных метеорологических условий, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

© tourdom.ru

С 00:00 до 09:00 по мск Пулково уже принял и отправил 77 рейсов. За это время воздушная гавань обслужила около 40 тыс. пассажиров.

В аэропорту напомнили, что при снегопаде обязательной процедурой остается противообледенительная обработка самолетов. Эти меры могут незначительно увеличить время подготовки борта к вылету, однако приоритетом остается безопасность. Пассажирам рекомендовано планировать дорогу заранее с учетом возможных заторов на городских магистралях.

Между тем, по данным онлайн-табло Пулково на 10:00, на вылет задержаны 27 рейсов. В частности, с ночи сдвинуты отправления «России» и «Аэрофлота» в Уфу и Оренбург, а также турецкой AJet в Стамбул.

Утром задержаны четыре самолета «Победы» в Москву, Краснодар, Владикавказ и Ставрополь, а также борт «РусЛайна» в Нарьян-Мар. Кроме того, откладываются вылеты и других авиакомпаний в ряд городов России и СНГ, включая Москву, Калининград, Самару, Сочи, Ереван и Душанбе.