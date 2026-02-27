Стандарты приема иностранных туристов с лета начнут действовать в России

Китайских туристов рекомендуют не селить в комнаты с номером «4», это для них несчастливое число. Для мусульман в меню должны быть халяльные блюда. И на стойках регистрации надо иметь свободные смартфоны с голосовыми переводчиками. Это лишь некоторые положения пробного национального стандарта для приема иностранных туристов, который начнет действовать в России с июня 2026 года.

Как сообщили РИА «Новости» в Росстандарте, в документе подробно прописано, как принимать иностранных гостей с учетом языка, культуры и бытовых привычек.

Например, туристическим объектам советуют иметь сайты с версиями на иностранных языках. В первую очередь на английском, а также на языках тех стран, откуда ожидается больше всего гостей. В отелях должны появиться навигационные указатели с понятными международными пиктограммами. Кроме того, гостям нужно предоставлять информацию о работе отеля и туристические материалы на их языках.

Также рекомендуется, чтобы в каждой гостинице был сотрудник-переводчик со знанием английского языка. Плюс на стойке регистрации должна быть возможность быстро перевести устную речь или документы – например, с помощью смартфонов и других электронных устройств.

Завтраки советуют организовывать с 7 до 10 утра. В меню должны учитывать разные диетические предпочтения: халяльные блюда, постные, вегетарианские и другие варианты. На территории объекта обязательно должны быть бесплатный Wi-Fi и питьевая вода.

Отдельный блок рекомендаций касается китайских туристов. Объектам советуют принимать оплату через популярные в Китае платежные системы – UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также интегрироваться с китайскими онлайн-платформами бронирования. Рекомендуется разместить QR-коды, через которые можно быстро перейти на китайскую версию меню, сайта или сервиса оплаты услуг. Вся информация должна быть продублирована на китайском языке, а на стойке регистрации желательно иметь администратора, который говорит по-китайски.

Что касается питания, в меню советуют включать привычные для китайской кухни блюда: рис, лапшу, супы, блюда на пару, овощные гарниры и традиционные закуски. Обязательно должны быть палочки, соевый соус и листовой чай. Есть и культурные нюансы. Например, не рекомендуется селить китайских гостей в номера или на этажи с цифрой «4» – в Китае она считается несчастливой. Также в номерах желательно предусмотреть китайские телеканалы и специальные адаптеры для электроприборов.

В Росстандарте уверены, что применение этого предварительного национального стандарта поможет сделать туристическую инфраструктуру более удобной и понятной для иностранцев, а значит, повысит интерес к поездкам в Россию.

Сам по себе предварительный стандарт – это временный документ. Его вводят для тестирования новых идей и технологий. По итогам двух лет решат, превращать его в полноценный ГОСТ, продлевать пилотный режим или вообще отменить.