Пассажиры до 18 лет не смогут путешествовать в турпоездах без сопровождения

С 1 марта 2026 года несовершеннолетние пассажиры не будут допускаться к перевозке в туристских поездах без сопровождения взрослого. Соответствующая норма закреплена приказом Министерства транспорта РФ. При этом перевозчики вправе предусмотреть отдельные исключения.

Документ также наделяет перевозчиков правом устанавливать минимальный возраст ребенка, допускаемого к поездке, с учетом программы туристского поезда и сложности маршрута.

Билет для ребенка в возрасте до одного месяца можно будет оформить по медицинскому свидетельству о рождении. Для детей, достигших 14 лет, предусмотрена возможность оформления билета по свидетельству о рождении в течение 90 дней со дня достижения этого возраста.

Кроме того, пассажир вправе бесплатно провезти одного ребенка не старше 5 лет при условии, что ему не предоставляется отдельное место. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет необходимо оформление детского билета с оплатой по установленному тарифу.

Детские тарифы действуют только для граждан РФ в возрасте до 10 лет, при этом возраст определяется на день начала поездки. Если ребенку исполняется 5 лет в день отправления поезда, билет оформляется без взимания платы при условии, что отдельное место не предоставляется.

Правила перевозки в туристских поездах в России утверждены впервые. Приказ был подготовлен с учетом практики, накопленной РЖД. В Минтрансе ранее подчеркивали, что введение нового порядка позволит устранить пробелы в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок.