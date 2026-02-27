Турпоток в Россию из Саудовской Аравии вырастет летом

Туристический поток в Россию из Саудовской Аравии по итогам предстоящего летнего сезона может вырасти минимум вдвое по сравнению с летом 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора "Интурист" (входит в Российский союз туриндустрии, РСТ).

"По итогам летнего сезона ожидаем как минимум двукратного увеличения объемов гостей с рынка Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

По данным компании, спрос туристов из Саудовской Аравии на поездки в Россию высокий. В конце марта в стране начинаются двухнедельные каникулы, во время которых многие граждане королевства едут путешествовать.

"Ожидаем, что в течение всего весенне-летнего сезона спрос на путешествия в Россию из Саудовской Аравии будет активным", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Там также заметили, что основной поток гостей из Садовской Аравии традиционно приходится на июль и август, когда в стране начинаются школьные каникулы. Саудовцы приезжают большими семьями по 10-20 человек на 7-10 дней. Их интересует отдых в центре Москвы и на природе в Подмосковье. Около 30% гостей совмещают посещение Москвы с поездкой в Санкт-Петербург.

Член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что российские туроператоры активно наращивают свои программы в страну.

"Если обратиться к статистике, показатели по направлению Россия - Саудовская Аравия уже сейчас являются внушительными. При этом по-прежнему преобладает религиозный туризм. В то же время Саудовская Аравия постепенно становится вторым центром событийного туризма на Ближнем Востоке, и ожидания в этом направлении достаточно высоки", - объяснил эксперт.

19 февраля посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов сообщил, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать через несколько месяцев.