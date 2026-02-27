В АТОР назвали самые посещаемые туристами арктические регионы

Из арктических территорий туристы чаще всего посещают село Териберка в Мурманской области и Архангельскую область. Об этом рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, пишет RT.

Он обратил внимание, что туристы предпочитают более обжитые территории с развитой инфраструктурой, а едут на север преимущественно летом.

"Хотя у нас Арктика связывается в голове с заснеженными бескрайними полями и северным сиянием, все-таки 80-85% туристов посещают у нас эти регионы летом", - сказал Ромашкин.

По его словам, это может быть связано с тем, что людям хочется погодного комфорта. При этом туристов на Русском Севере привлекают природа, побережье Ледовитого океана, а также культура и обычаи малых народов.