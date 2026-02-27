Российский круиз: кто заплатит 85 тысяч за встречу с телеведущим на борту

Путешествия по Волге, Каме и Енисею становятся все популярнее, но цены не позволяют покупателям на них решиться.

Стандартный номер в круизе на двоих обойдется минимум в 85 тысяч рублей с человека. Inkazan выяснил, почему речной отдых стал золотым.

В 2026 году российским туристам предлагают десятки новых водных маршрутов – от спокойных прогулок по Волге до экспедиций на Курилы. Но цены на отдых оказываются неподьемными: стандартный двухместный номер стартует от 85 тысяч рублей на человека.

Но, по словам организаторов, деньги уходят не только на каюты. В программе – экскурсии в живописные места: город художников Плёс, старинный Нижний Новгород и Углич. По вечерам пассажиров ждут творческие встречи с Владимиром Познером, Татьяной Толстой, дизайнером Екатериной Мухиной и композитором Марком Тишманом.

Такой отдых явно рассчитан не на массового туриста, а скорее на ценителей комфорта и интеллектуального досуга. Вопрос лишь в том, потянет ли кошелек среднестатистического россиянина путешествие мечты по родным просторам.