Турэксперт оценил интерес к ретро-турам в России

Эксперт Российского союза туриндустрии Мария Киселёва заявила, что интерес к ретро-турам в России стал устойчивым трендом, а не временной модой.

В эфире «Радио 1» эксперт отметила, что люди устали от цифрового шума и ищут подлинные впечатления.

По её словам, ретро-маршруты активно выбирают туристы 35+, помнящие советскую эпоху, но к ним присоединяется и молодёжь, для которой это формат «живой истории».

Эксперт добавила, что при создании маршрута туроператоры оценивают не только сохранность исторической среды, но и транспортную доступность, а также наличие «якоря» — легенды, промысла или артефакта, который становится символом путешествия.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне всё чаще выбирают экономичные варианты отдыха, сокращая длительность поездок и переключаясь с Краснодарского края на Санкт-Петербург, Калининград и Москву.