Морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены

Россияне предпочитают уезжать в отпуск в июле, августе и сентябре, показывает исследование 2025 года. В начале лета путешественники выбираются на отдых значительно реже, и это делает июнь привлекательным для поездок: погода уже комфортная и можно купаться, при этом нет большого количества туристов. «Лента.ру» рассказывает, куда можно поехать в июне, какие морские курорты доступны россиянам, как до них добраться и сколько стоит такой отдых в 2026 году.

Куда поехать по паспорту РФ недорого

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута. Для купания и отдыха в 2025 году были закрыты пляжи Анапы и некоторые курортные зоны в Темрюкском районе. В Крыму, Геленджике и Сочи купаться было можно. В начале 2026 года нет данных об открытии пляжей в Анапе и Темрюкском районе на предстоящий летний сезон, хотя такая возможность не исключается. Перед поездкой на Черное море стоит уточнять информацию об экологической обстановке в том или ином районе.

Курорты Краснодарского края

Еще в мае вода в Черном море достаточно прогревается, а в июне уже достигает оптимальной для купания температуры. Поэтому местные курорты можно рассматривать для путешествия в начале лета.

Туристический сезон здесь начинается в мае и к июню почти достигает апогея. К тому же первый летний месяц — это начало каникул у школьников. Планируя отпуск, стоит учитывать, что на популярных пляжах может быть людно

В связи с этим имеет смысл выбрать для отдыха менее популярные туристические локации — например, вместо Сочи и Ялты — Витязево, Дивноморское или Джемете.

Погода

Воздух в июне прогревается до плюс 24-26 градусов, а вода в Черном море — до плюс 17-21 градуса.

Как добраться

На самолете — прилететь нужно в аэропорт в Сочи (стоимость билета от Москвы — от 11,6 тысячи рублей, информация здесь и далее — от одного из самых крупных сервисов по покупке авиабилетов). Оттуда ходят скоростные электрички «Ласточки», автобусы и такси.

Также можно воспользоваться аэропортами в Краснодаре и Геленджике. Они были закрыты с февраля 2022 года, но с 2025-го вновь принимают рейсы.

Еще один южный аэропорт — в Анапе — пока закрыт.

На поезде — в любой удобный город, ближайшая к Москве станция — в Новороссийске (стоимость билета от 5 тысяч рублей), в Геленджике железнодорожного вокзала нет.

На автобусе — автобусные туры к курортам Черного моря популярны, поскольку выходят дешевле, чем путешествие поездом или самолетом (билет на автобус Москва — Сочи стоит от 5 тысяч рублей). Автобусы ходят из столицы и крупных южных городов России — например, из Минеральных Вод и Нальчика. Но из более удаленных регионов добраться этим видом транспорта не получится.

Стоимость проживания

Сочи, Анапа и Геленджик — популярные места у туристов, поэтому проживание здесь не самое бюджетное. Стоимость размещения в июне за сутки в среднем составляет 3-5 тысяч рублей в зависимости от направления.

Среди самых бюджетных вариантов в июне в Краснодарском крае — Горячий Ключ, где ночь проживания в среднем стоит 2,5 тысячи рублей. Также можно присмотреться к Шепси (2,3 тысячи), Ольгинке (3 тысячи), Кучугурам (3,4 тысячи).

Стоимость тура в Краснодарский край — от 40 тысяч рублей за 10 дней.

Чем заняться

Курорты Краснодарского края — это всегда тепло, много цветущих растений, свежие морепродукты, домашние вина, а также масса достопримечательностей. Например, в Сочи можно посмотреть дендрарий, а также Олимпийский парк, построенный специально для гостей зимних Олимпийских игр 2014 года.

Курорты Черного моря очень разнообразны с точки зрения ландшафта. Например, если хочется просто поплавать и позагорать на пляже с детьми, можно выбрать Анапу и Тамань. А если вы поклонник хайкинга, стоит поехать в Новороссийск и Геленджик. Там же можно покататься на джипах.

Но если купаться и загорать станет скучно, можно забронировать морские прогулки, исследовать местные водопады и горы. В крупных городах есть аквапарки, также можно сходить в океанариумы и дендрарии.

В Сочи, помимо Олимпийской деревни, можно погулять в горах, на курортах Красной Поляны, всего их три. Первый — одноименный, второй — «Газпром Поляна», третий — «Роза Хутор». В каждом из них есть канатная дорога, с которой открывается вид на Кавказский хребет.

Абхазия

Абхазия — гостеприимная республика, которую многие туристы любят за невысокие цены, радушие, разнообразную природу, а самое главное — за то, что въехать в нее россиянам можно без загранпаспорта (исключение — дети младше 14 лет).

Обратите внимание, с 20 января 2026 года детям младше 14 лет для выезда из России в Абхазию понадобится заграничный паспорт. Свидетельство о рождении больше не принимается. Такие же правила распространяются на выезд в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Южную Осетию. Дети старше 14 лет по-прежнему могут въезжать в Абхазию и другие указанные страны по внутреннему российскому паспорту.

Абхазия находится близко к Сочи, но отдых обойдется тут значительно дешевле, поэтому некоторые путешественники предпочитают ее самому популярному отечественному курорту.

Погода

Погода в Абхазии такая же, как в Сочи — это мягкий климат Черного моря. В июне воздух прогревается в среднем до плюс 25-27 градусов, а вода — до плюс 20-22 градусов.

Как добраться

На самолете — в Абхазии нет аэропортов, но можно воспользоваться международным аэропортом в Сочи (Адлер). Рейсы отправляются из аэропортов крупных городов России (стоимость билета от 11,6 тысячи рублей из Москвы), далее можно поехать на автобусе или на машине. Расстояние до Сухуми — примерно 146 километров.

На поезде — из Москвы идет прямой поезд до Сухуми — он проходит через Рязань, Воронеж, Ростов, Краснодар, Туапсе и другие города. Билет стоит от 6,5 тысячи рублей, время в пути — 1 день 16 часов. Прямой поезд также есть из Санкт-Петербурга. Дорога займет почти 2,5 дня, стоимость билета — от 8,5 тысячи рублей.

На автобусе — Сочи граничит с Абхазией, поэтому можно воспользоваться автобусными турами, которые идут от границы и до самых востребованных туристических точек страны.

На автомобиле — на личном автомобиле или на такси также можно отправиться из Сочи в Абхазию через КПП «Псоу». На границе всех обязательно попросят выйти из машины для проверки документов — это нормально.

Стоимость тура

От 60 тысяч рублей за 10 дней на двоих.

Чем заняться

В Абхазии пляжи в основном галечные — в частности, такие в самом близком к Сочи абхазском курорте — городе Гагра. Есть также песчаные и песчано-галечные пляжи. Для отдыха у воды подойдут основные курорты страны — помимо Гагры это Сухуми, Новый Афон, Пицунда, Гудаута. В этих городах развито направление морских развлечений — например, можно позаниматься дайвингом, отправиться на экскурсию по морю или полетать на параплане.

Жемчужина Абхазии — живописное горное озеро Рица, купаться в нем холодно, но можно погулять по лесу или взять напрокат лодку.

Любители экстремального отдыха могут арендовать автомобиль и отправиться в путешествие по горным серпантинам, а если нет прав, можно записаться в джип-тур.

Крым

Крым — традиционно одно из самых востребованных направлений внутреннего туризма, которое, однако, несколько Украине (СВО). Впрочем, спрос на крымские курорты постепенно возвращается. Это направление сейчас чаще выбирают те, кто уже отдыхал в Крыму, и те, кто хочет сэкономить: цены на туры там на четверть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

В Крыму сейчас остаются определенные риски: над полуостровом закрыто небо, местные ПВО часто перехватывают беспилотные летательные аппараты, введен режим повышенной готовности. Зато с экологией на полуострове все в порядке: разлив мазута в Керченском проливе не затронул пляжи Крыма, все они работали в 2025 году.

Погода

Туристический сезон в июне на пляжах Крыма начинается во второй половине месяца, когда воздух прогревается до плюс 23-25 градусов, а вода — до плюс 18-20.

Как добраться

Самолетом — в 2026 году по небу добраться в Крым нельзя.

На поезде. Прямые маршруты от перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» следуют из Москвы до Симферополя (цена на билеты — от 6,6 тысячи рублей), Севастополя (от 7,3 тысячи рублей) и Евпатории (от 6,6 тысячи рублей). Добраться в Крым можно также из большинства крупных городов России.

На автобусе. Автобусы отправляются из многих крупных городов страны — например, из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара. Билет на одного человека из Москвы обойдется в 4 тысячи рублей.

На автомобиле. Добраться в Крым можно и на личном авто: через Крымский мост или в объезд, через новые регионы.

Стоимость проживания

Средняя стоимость бронирования в Ялте, Феодосии и Алуште колеблется вокруг 3,5 тысячи рублей за ночь. При этом в Николаевке цена за ночь составит около 1,7 тысячи рублей, в Керчи — 2,6 тысячи рублей, в Саки — 2,4 тысячи рублей.

Стоимость тура — в среднем от 40 тысяч рублей за 10 ночей.

Чем заняться

В Крыму можно отдохнуть сразу на Черном и Азовском морях, здесь есть пляжи на любой вкус: от песчаных до галечных и даже ракушечных. В Евпатории, например, можно отдохнуть на пляже «Лазурный берег», который славится таким же белым песком, как на Мальдивах.

Главные крымские курорты — Евпатория, Алушта, Ялта, Судак, Коктебель, Феодосия

Крым — отличное место не только для отдыха на пляже, но и для туризма, как морского, так и горного. Можно подняться на смотровую площадку горы Ай-Петри, спуститься в пещеры — например, в Геофизическую и Трехглазку. Кроме того, стоит пройти по тропе Голицына на склоне горы Коба-Кая неподалеку от крымского поселка Новый Свет, а также съездить в античный Херсонес.

Курорты Азовского моря

Азовское море более мелкое, чем Черное, и не окружено горами, поэтому оно быстрее прогревается. Оно менее популярно у туристов, поэтому чище, а отдых на его курортах дешевле. Крупнейший курорт Азовского моря — Ейск, также популярны у туристов Пересыпь, станицы Должанская и Голубицкая.

Погода

Курорты Азовского моря комфортнее всего именно в июне, когда еще не сильно жарко. В июне воздух прогревается до плюс 24-26 градусов, а вода — до плюс 23-25.

Воздух в Приазовье из-за степей поблизости более сухой, поэтому жара переносится сложнее, чем, например, во влажном климате Сочи

Как добраться

На поезде — прямые маршруты связывают Москву и Санкт-Петербург с Ейском (стоимость билета — от 5 тысяч рублей).

На автобусе — автобусы курсируют из Москвы в Ейск. Время в пути — 16 часов, стоимость билета — от 5 тысяч рублей.

На автомобиле — на собственном автомобиле можно доехать до Ейска по трассе М-4 «Дон».

На самолете — в Ейске нет аэропорта, но можно долететь до Краснодара, а уже там сесть на автобус или на поезд.

Стоимость проживания

Поселиться в Ейске, Голубицкой или Пересыпи в гостевом доме будет стоить от 2,5 тысячи рублей в сутки на двоих.

Чем заняться

Азовские курорты стоит посетить семьям с маленькими детьми, пожилым, а также тем, кто ищет спокойного и размеренного отдыха, поскольку здесь почти отсутствуют ночные развлечения, а значит, в темное время суток там тихо. Местные пляжи в основном песчаные.

Но развлечения в Приазовье могут найти и любители активного отдыха. Из-за сильного степного ветра в местных курортных городах развиты парусные школы, кайтбординг, можно организовать полеты на параплане.

Отдых на море за границей

Одними из самых популярных направлений для туристов из России летом являются Турция и Египет, 2026 год — не исключение. Россиянам поездки в эти страны по-прежнему удобны тем, что для въезда не нужна виза, только загранпаспорт. Еще один плюс — и обслуживающий персонал в отелях, и экскурсоводы часто хорошо говорят по-русски. Однако отдых за рубежом обойдется значительно дороже.

Египет

Египет в июне подойдет тем, кто любит экстремально жаркую по российским меркам погоду. Красное море прогревается практически до температуры парного молока.

По словам турагентов, отели выше среднего и премиум-сегмента не будут делать больших скидок в летний сезон 2026 года.

Виза

Россиянам для полета в Шарм-эш-Шейх на 14 и менее дней виза не нужна. А если планируется более длительный отдых, документ придется оформить

Погода

В июне воздух на египетских курортах прогревается до плюс 34-36 градусов, а море — до плюс 28-30 градусов.

Как добраться

На самолете — есть прямые рейсы, которые соединяют крупные города России и крупнейшие курорты Египта — например, Шарм-эш-Шейх, Каир и Хургаду.

Стоимость тура

От 145 тысяч рублей за семь дней на двоих человек.

Несмотря на то что лето — это традиционно сезон отпусков, в Египте в это время как раз начинается жара, и температура воздуха может доходить до 40 градусов по Цельсию. Поэтому отели снижают цены, чтобы привлечь как можно больше гостей.

Чем заняться

В Египте два основных направления отдыха: пляжный и туристический. Для любителей активного морского отдыха организуют дайвинговые заплывы, во время которых можно своими глазами увидеть коралловые рифы и их обитателей.

Красное море — самое соленое в мире из тех, на которых можно традиционно отдохнуть у воды. Солонее его только Мертвое море. Такая вода помогает в лечении кожных болезней и органов дыхания, поэтому египетский отдых у воды очень полезен для детей и взрослых.

Для семей с детьми предпочтительнее Хургада: на этом курорте долгий заход в море. Шарм-эш-Шейх лучше выбирать парам и компаниям, которые больше ценят активный отдых.

Традиционно все, кто едет отдыхать в Египет, берут экскурсии к пирамидам — например, к самой старой в мире пирамиде Джосера в Саккаре, которая была построена примерно в 2650 году до нашей эры, ее архитектором считается Имхотеп — древнеегипетский мыслитель, визирь фараона Джосера.

Гробницы фараонов нового царства также можно посмотреть на экскурсиях — они находятся в скалистом ущелье, которое называется Долиной царей.

И все же июнь — не лучший месяц для осмотра достопримечательностей. С культурными целями в Египет лучше ездить зимой.

Турция

Турция, омываемая сразу тремя морями — Черным, Эгейским и Средиземным, — является самым популярным направлением заграничного пляжного туризма для россиян. Ее любят за въезд без визы, умеренные по меркам таких путешествий цены, отсутствие языкового барьера (в туристических городах Турции многие знают русский язык) и за возможность отдыхать не только на пляже, но и в горах, на термальных источниках или на активных прогулках.

Виза

Если едете меньше чем на 60 дней, виза не нужна.

Погода

Отдыхать в Турции с комфортом можно уже с начала июня — к этому времени вода вода прогревается до плюс 21-23 градусов, а температура воздуха устанавливается на отметке в плюс 26-28 градусов.

Как добраться

На самолете — прямые рейсы связывают самые крупные города России и крупнейшие курорты Турции. Причем самолеты летают не только отечественных, но и зарубежных компаний.

По морю — Сочи с Турцией связывает круизный лайнер, но это долгое приключение: корабль доходит до точки назначения примерно за восемь дней. И дорогое — на одного человека билет стоит около 110 тысяч рублей.

На автомобиле — из Сочи в турецкий Трабзон ходят паромы для туристов на авто.

Стоимость тура

От 150 тысяч рублей за семь дней на двоих человек.

Стоит учитывать, что туры в Турцию дорожают каждый год: за четыре года, с 2021-го по 2025-й, стоимость путевок в эту страну удвоилась.

Чем заняться

Лучшие города для пляжного отдыха всей семьей — Анталья, Аланья, Сиде, Белек и Кемер на Средиземноморском побережье. В этих регионах больше всего развита инфраструктура отелей с яркой анимацией для детей, чистые галечные и песчаные пляжи. В Бодруме и Мармарисе россиян традиционно меньше — эти курорты более любимы европейцами.

В Турции очень развит экскурсионный бизнес: туристам показывают древние города, а также самые зрелищные точки страны — Каппадокию, где над ущельями запускают сотни воздушных шаров, или Памуккале — термальные источники, расположенные в террасах из белого известняка.

Отдых у океана

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в июне — курорт для любителей экстремально высоких температур. Даже купание в водах Персидского или Оманского залива Индийского океана не поможет охладиться.

Виза

Россиянам не нужна виза для полета в ОАЭ. С туристическими целями там можно находиться в течение 90 дней.

Погода

Уже в начале июня температура воздуха в ОАЭ днем устанавливается на отметке плюс 45-47 градусов, а в конце июня в некоторых районах и вовсе достигает плюс 50-52. Вода в Индийском океане у побережья ОАЭ прогревается до плюс 32-34 градусов.

Как добраться

Самолетом — Россию и ОАЭ связывают прямые рейсы. Российские авиакомпании выполняют рейсы в главный курортный город Дубай из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Махачкалы. Есть и рейсы с пересадками в Стамбуле (Турция).

Стоимость тура

От 180 тысяч рублей за семь дней на двух человек.

Чем заняться

Эмираты — одна из самых богатых стран мира, здесь максимально развитая туристическая инфраструктура, поэтому развлечений много.

Можно прокатиться на суперсовременном поезде метро, который управляется без помощи машиниста, подняться на золотому рынку в Дубае — месту из более 300 лавок, где продают ювелирные изделия. Также можно пройтись по одному из самых крупных торговых центров мира Dubai Mall, площадь которого превышает 1,2 миллиона квадратных метров. Возле него — самый высокий танцующий фонтан планеты Dubai Fountain, расположенный по центру искусственного озера Burj Lake площадью в 120 тысяч квадратных метров.

Кроме того, ОАЭ — неофициальная столица самого дорогого в мире сафари. В этой стране поездка на джипах по пустыне совмещается с прогулкой на яхте по Индийскому океану.

Марокко

Марокко находится на северо-западе Африки, с одной стороны его омывает Средиземное море, а с другой — Атлантический океан. Там также можно увидеть своими глазами пустыню: на юге страна граничит с Западной Сахарой.

В июне в Марокко высокий сезон — в это время уже можно купаться, при этом жара не так изнуряет, как в июле и августе.

Виза

В Марокко виза не нужна. Так же, как и в ОАЭ, находиться в стране без визы можно в течение 90 дней.

Погода

Начало лета — приятный период в Марокко: там довольно тепло и при этом иногда дует свежий ветер. В июне температура воздуха достигает плюс 24-26 градусов. При этом вода прогревается до плюс 20-22 градусов.

Как добраться

Самолетом — из российской столицы прямыми рейсами самолеты летают только в Касабланку. Там придется пересесть на поезд и доехать в Танжер — крупный портовый город Марокко, расположенный на побережье Гибралтарского пролива. А если нужно ехать на другой курорт, придется воспользоваться автобусом. Из Касабланки они ходят в сторону Агадира и Марракеша.

Стоимость тура

От 210 тысяч рублей за неделю на двух человек.

Чем заняться

Марокко — страна не только для пляжного отдыха, здесь много интересных достопримечательностей и туристических активностей. Например, можно отправиться в город Шефшауэн, который еще называют Синим городом. Это небольшой населенный пункт в Рифских горах, где все дома окрашены исключительно в оттенки синего и голубого. Там, а также в Атласских горах, можно позаниматься хайкингом.

Кроме того, туристы могут присоединиться к каравану верблюдов в Сахаре: прокатиться на «корабле пустыни» можно в составе туристической группы.

На океанском побережье можно заняться серфингом или устроить себе серфинг-отпуск, поехав в один из местных серф-лагерей. Гостей размещают в домиках, кормят и поят, каждый день тренеры проводят занятия серфингом, а вечер остается на общение с единомышленниками.

Нестандартные путешествия в июне

Таймыр

Не только пляжный отдых в июне может порадовать россиян. Если стандартное лежание у моря или океана надоело, а хочется, напротив, охладиться и взбодриться, в июне можно побывать в Российской Арктике.

В последнее время наметился рост интереса к арктическому туризму. По данным Минвостокразвития, в 2024 году Арктику посетили около 1,3 миллиона туристов, а в 2025-м — почти 1,5 миллиона.

Наиболее популярные среди путешественников регионы — Мурманская и Архангельская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Между тем интерес у туристов вызывает и север Красноярского края — в частности, Таймыр, мыс Челюскин и Анабарское плато.

Погода

Средняя температура воздуха на Таймыре в июне — плюс 10-12 градусов, а ночью опускается до плюс 3-5. Схожие температуры в районе Анабарского плато. Таймыр омывается Карским морем (часть Северного Ледовитого океана), температура воды в июне — примерно плюс 2-6 градусов.

Как добраться

Добраться на Таймыр, чтобы посмотреть мыс Челюскин и плато Анабар, напрямую не получится. Маршрут будет с несколькими пересадками.

Сначала нужно долететь на самолете до Красноярска, затем — до сельского поселения Хатанга в восточной части Таймыра. Уже оттуда на вертолете можно добраться до мыса и плато.

Стоимость тура

От 150 тысяч рублей за неделю на одного человека.

Чем заняться

Плато Анабар пользуется меньшей популярностью, чем соседнее плато Путорана, с которым оно граничит. Это одно из самых экологически чистых мест в России, где стоит побывать, если хочется экстрима. За всю историю изучения Анабарского плато лишь единичные туристические группы отваживались его пересечь.

Все Анабарское плато прорезает река Котуйкан, особенно смелые туристы могут сплавиться по ней на рафтах. На Таймыре также можно почувствовать себя первооткрывателем, поучаствовав в экспедиции к мысу Челюскин.

За недельный тур можно узнать Таймыр с разных сторон — погрузиться в мир палеоистории, изучить культуру коренных малочисленных народов Таймыра и уникальный животный мир полуострова.

Куда лучше не ехать в июне

В июне лучше не ехать в тропические регионы — например, на Мальдивы, в Таиланд, а также в некоторые азиатские регионы — например, на Шри-Ланку и в Индию.

Летом начинается сезон дождей в тропических регионах, которые не просто неприятны, а опасны для туристов

В сезон дождей в этих странах также поднимается сильный ветер, который может нести угрозу цунами. На некоторых популярных пляжах образуются отбойные течения — это сильные потоки воды, направленные от берега в открытое море или океан под прямым углом. Такое течение может легко унести человека в «большую воду».