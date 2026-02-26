Кабардино-Балкария готова удвоить прием уральских туристов

Кабардино-Балкария планирует к 2030 году вдвое увеличить туристический поток из Уральского федерального округа. В 2025-м республику посетили 50 тысяч уральцев — 2,5% от общего количества принятых гостей.

© ТАСС

«Что касается Уральского федерального округа, за прошлый год нашу республику посетили порядка 50 тысяч человек, примерно 2,5 процента от всего туристического потока. К 2030 году мы собираемся удвоить эту долю. Сейчас из УрФО в основном приезжают люди старшего поколения на санаторно-курортное лечение. Конечно, хотелось бы видеть больше молодежи», — сообщил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов в ходе пресс-конференции по межрегиональному сотрудничеству Северного Кавказа и Урала в сфере туризма.

Мероприятие прошло в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» в Пятигорске в формате телемоста с Екатеринбургом.

Бифов добавил, что наиболее популярные туристические места республики — город-курорт Нальчик и курорт Эльбрус. Он отметил, что республика в ближайшее время рассчитывает на развитие автомобильного туризма: за последние годы в регионе отремонтировали 140 километров дорог. Отдельно чиновник обратил внимание на 100 целебных источников, которые также могут привлечь отдыхающих.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии до конца 2027 года появится 280 новых модульных гостиничных номеров. В республике при поддержке Минэкономразвития РФ реализуют 24 проекта по созданию быстровозводимых туристических объектов.