В АТОР рассказали, какие арктические регионы России выбирают чаще всего

Арктические территории России востребованы у туристов неравномерно — от нескольких десятков тысяч туристов в год на Чукотке до миллиона в Мурманской области, поделился в беседе с RT вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Арктические территории занимают значительную часть территории России. Это такая обширная полоса, которая движется от Мурманской области, от Кольского полуострова, на восток, достигая Чукотки. Но все эти территории востребованы не одинаково, и, более того, разброс по турпотоку существенно разный», — пояснил специалист.

По его словам, туристы предпочитают более обжитые территории с развитой инфраструктурой.

Собеседник RT дополнил, что настоящей «звездой» стало село Териберка в Мурманской области.

На втором месте по популярности — Архангельская область, далее с большим отрывом следуют северные регионы Якутии, добавил специалист.

«Я бы ещё добавил, что всё-таки основной поток идёт летом, а не зимой. Хотя у нас Арктика связывается в голове с заснеженными бескрайними полями и северным сиянием, всё-таки 80-85% туристов посещают у нас эти регионы летом. Наверное, туристы всё-таки хотят какого-то большего погодного комфорта», — подчеркнул Ромашкин.

Эксперт отметил, что главными мотивами поездок на Север зачастую становятся местная природа, побережье Ледовитого океана и этнографический туризм.

Кроме того, сами города Мурманск и Архангельск, являясь городами воинской славы, привлекают туристов военно-морскими музеями, памятниками и историей, заключил он.

28 февраля в России отмечают День Арктики.

