ФПК расширила маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа»

В этом году расширили маршрут следования туристского поезда "Жемчужина Кавказа". Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

© РИА Новости

«‎По определенным датам наша "Жемчужина" будет следовать через Карачаево-Черкесию (вместо Адыгеи)», — говорится в Telegram-канале компании.

Первый рейс по новому маршруту Москва — Черкесск — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва запланирован на 27 апреля. Продажи на него должны открыться уже в скором времени. Туристов ожидают горное озеро Кара-Кель, Тебердинский заповедник, горнолыжные курорты Домбай или Архыз и многое другое.

При этом "классический" маршрут с остановкой в Майкопе, столице Адыгеи, тоже сохранится, уточнили в ФПК. Первый рейс состоится 5 мая. Билеты на него путешественники могут купить уже сейчас.

При этом пассажиры вне зависимости от выбранного маршрута увидят Эльбрус, цитадель Нарын-Кала, древний Дербент, мечеть "Гордость мусульман" и т.д.

«‎Как и прежде, присоединиться к поездке смогут туристы из Воронежа и Ростова-на-Дону, где поезд будет делать дополнительные остановки», — добавили в компании.

Путешествие будет проходить в комфортабельных вагонах люкс, СВ и купе. Также пассажиры смогут посетить вагон-бар, два вагона-ресторана с разнообразными блюдами, вагон-зал и уникальный вагон-спа.