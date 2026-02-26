Исторические турмаршруты могут войти в объекты «Пушкинской карты»

Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой расширить возможности «Пушкинской карты», предложив включить в ее перечень исторические и культурные туристические маршруты. По мнению губернатора, это позволит привлечь внимание молодежи к образовательным и патриотическим поездкам, связанным с ключевыми событиями истории и достижениями региона.

«Не стоит забывать, что у школьных групп, молодежи сейчас особый интерес к образовательным, патриотическим маршрутам, которые связаны с историческими и научными событиями. Считаю важно включить такие маршруты в объекты Пушкинской карты, которой воспользовалось более 13 млн человек по итогам 2025 года», – заявил Кожемяко.

Он также подчеркнул успешный опыт реализации региональных аналогов, таких как «Арсеньевская карта» в Приморском крае. Эта инициатива позволяет школьникам бесплатно посещать местные музеи и исторические объекты, способствуя углубленному изучению родного края и формированию чувства патриотизма. Губернатор призвал распространить подобные успешные практики по всей стране, убежденный в их высокой эффективности для молодежи.