Перечислены популярные турнаправления в преддверии 8 марта

Заместитель директора Ассоциации «Турпомощь» Юрий Барзыкин рассказал RT о приоритетных туристических направлениях у россиян в преддверии 8 марта.

© РИА Новости

По его словам, в короткий трёхдневный период россияне предпочитают путешествовать внутри страны.

«Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Сочи — это основная масса на короткие дни. Кто-то больше на море едет, так как погода хорошая в Сочи, а на Красной Поляне ещё снег лежит и горнолыжный сезон продолжается. А Москва и Подмосковье — это культурно-познавательный отдых и досуговые праздничные мероприятия. Санкт-Петербург — это тоже достаточно интересно. Можно ещё добавить Казань с Татарстаном... И в целом по России достаточно широко поездки идут», — рассказал специалист.

Что касается более длительных выездов за пределы России, то на первом месте стоят Арабские Эмираты.

«В Египет тоже на отдых (едут. — RT). Следующий — Таиланд. Вьетнам показал и за прошлый год рост, поэтому сейчас вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга есть. Мы привыкли, что Турция летом востребована, но из-за своего потенциала, имеется в виду и культурный отдых, и шопинг, и широкий спектр туристских центров, она тоже входит (в перечень популярных праздничных направлений — RT)», — заключил Барзыкин.

Ранее россиянам разъяснили правила бронирования отелей, вступающие в силу с 1 марта.

Подробнее — в материале RT.