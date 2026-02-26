С 20 марта авиабилеты на рейсы по Чукотке для туристов и командированных будут стоить в 2 раза дороже, чем для местных жителей. Об этом рассказал журналистам руководитель окружного департамента промышленной политики Ярослав Мамонов.

© «Чукотавиа»

По его словам, авиакомпания «Чукотавиа» вводит новую систему тарифов. «Льготный» будет действовать для пассажиров с постоянной или временной регистрацией на Чукотке сроком не менее 6 месяцев. Для этой категории цена билетов сохранится на уровне 2019 года. «Гостевой» предназначен для нерезидентов – туристов, командированных, гостей региона и представителей юридических лиц. Его стоимость будет в 2 раза выше «льготного» на всех направлениях.

Ожидается, что дополнительная выручка от применения «гостевого» тарифа достигнет порядка 80 млн руб.в год. За счет роста доходов и снижения загрузки воздушных судов перевозчик сможет увеличить количество выполняемых рейсов.

В округе отмечают, что до большинства населенных пунктов Чукотки можно добраться исключительно воздушным транспортом. Для жителей региона сохраняются субсидии при покупке авиабилетов. Кроме того, по поручению главы Чукотки Владислава Кузнецова продолжается работа по обновлению авиапарка «Чукотавиа».