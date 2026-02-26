Анапа станет курортом федерального значения

Правительство разработало документ, по принятии которого Анапа должна стать курортом федерального значения. Наше издание ознакомилось с документом.

© РИА "ФедералПресс"

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 981 860 гектаров курортом федерального значения Анапа», – говорится в тексте проекта.

Говорится о том, что получение такого статуса даст возможность иначе подходить к развитию курорта, в том числе, как отмечают инсайдеры «ФедералПресс» и к вопросу строительства «Новой Анапы».

Отмечается, что все лечебные и природные ресурсы будут иметь государственное значение.