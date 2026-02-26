Мэр Ольхона рассказал о стабильном турпотоке на байкальский остров

Туристы не испытывают никаких сложностей с заездом и выездом с Ольхона в условиях закрытой ледовой переправы. Об этом сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.

© tourdom.ru

Комментируя публикации в СМИ о 3 тыс. туристов, не имеющих возможности покинуть остров, чиновник заявил, что подобные сведения не подтверждаются. Он подчеркнул, что туроператоры обеспечивают логистику организованных групп, а администрация муниципалитета ведет постоянный контроль ситуации.

Как отметил Андрей Тыхеев, профильные специалисты ежедневно отслеживают пассажиропоток.

«Никаких сбоев с выездом и заездом нет», – пояснил он.

По оценке районных властей, поток остается стабильным: примерно по 1,7 тыс. человек в день прибывают на остров и покидают его.

Мэр также уточнил, что значительных очередей в пунктах переправы не фиксируется. Речь может идти лишь о кратковременных скоплениях людей, характерных для любого транспортного узла. По его словам, представители администрации лично инспектировали работу переправы в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что ледовую дорогу в районе Куркута в текущем сезоне могут не открыть из-за нестабильных погодных условий и подвижного льда. Позднее власти заявили, что подготовительные работы продолжаются. В настоящее время сообщение с островом осуществляется судами на воздушной подушке по маршруту паромной линии.

Передвижение по самому Ольхону обеспечивается автомобильным транспортом. Туристам, прибывшим на личных машинах, в случае отсутствия зимника, возможно, придется временно оставить автомобили на острове.