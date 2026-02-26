Шумные туристы разбудили медведя на Урале

Туристы в национальном парке Зюраткуль на Южном Урале так шумели, что случайно могли разбудить медведя. Он вышел из берлоги и превратился в шатуна, сообщили в администрации особо охраняемой территории.

© tourdom.ru

Посетители находились на смотровой площадке Москаля, когда заметили внизу на склоне пробежавшего бурого медведя. Специалисты считают, что берлога могла располагаться неподалеку от туристической тропы, и появление гостей могло спровоцировать пробуждение хищника. При этом в администрации подчеркнули, что шатуны не обязательно агрессивны, однако из-за голода и стресса они могут быть непредсказуемыми.

В парке также допускают, что очевидцы могли перепутать медведя с другим, менее опасным животным. Государственные инспекторы планируют обследовать территорию, чтобы найти следы зверя и подтвердить либо опровергнуть информацию.

В администрации парка рекомендовали посетителям держаться группами, не сходить с троп и убирать после себя остатки еды. При встрече с медведем советуют не паниковать и медленно отходить, не поворачиваясь спиной. О любых инцидентах просят срочно сообщать в администрацию парка.

Появление туристов часто тревожит животных и в других регионах. В Саяно-Шушенском национальном парке посетители вблизи мест гнездования орлов вынудили птиц покинуть своих птенцов. Они оставались одни несколько часов, пока люди не удалились, и родители смогли вернуться. Если бы ожидание затянулось, птенцы могли погибнуть. В национальном парке «Земля Франца-Иосифа» туристические катера и вертолеты, приближаясь к колониям тюленей, вызывают у них панику. Животные разбегаются, и если это происходит в сезон размножения, то приводит к снижению численности потомства. В Байкальском заповеднике туристы слишком близко подходят к нерпам, из-за чего сотрудники парка усилили патрулирование и ввели ограничения на посещение береговой линии.