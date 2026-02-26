В турпоездах разрешат играть на музыкальных инструментах

Вступающие в силу с 1 марта в РФ правила для туристических поездов предполагают запрет на курение сигарет, вейпов и кальянов, торговлю без разрешения перевозчика, игра на музыкальных инструментах допускается только с разрешения проводника, следует из приказа Минтранса.

Согласно новым правилам, в туристических поездах, в том числе тамбурах, запрещено курить и употреблять никотинсодержащую продукцию, использовать соответствующие устройства и кальяны.

Кроме того, на остановках и на инфраструктуре по маршруту следования поезда пассажирам нельзя использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления. Однако в поездах пассажиры смогут играть и слушать аудио с помощью колонок по согласованию с проводниками.

Также запрещается находиться в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров. Нельзя осуществлять предпринимательскую и благотворительную деятельность без письменного разрешения перевозчика, а также перевозить материалы биологического происхождения.

Правила перевозки в туристических поездах разработаны в РФ впервые, приказ разрабатывался с учетом накопленного РЖД опыта. Как отмечали в Минтрансе, это новый для российского законодательства порядок, который позволит устранить пробел в правовом регулировании туристских ж/д перевозок.