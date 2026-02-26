Инструкция для путешественников: как планировать поездку в Москву

Российским туристам стало еще удобнее путешествовать по стране — с 1 января 2026 года они могут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению и по заграничному паспорту. Спланировать поездку целиком — от бронирования билетов и жилья до заказа столика в ресторане и культурной программы — поможет сервис Russpass. Кроме того, путешественники могут обратиться за консультацией в туристические центры «Москва».

Что может предложить сервис Russpass

Для того чтобы путешествие по столице было удобным и насыщенным, стоит подготовиться к нему заранее.

На сервисе Russpass можно:

приобрести билеты на поезд, самолет и речные прогулки (в сезон навигации);

забронировать отель;

заказать столик в кафе или ресторане;

найти живописное место для прогулки;

узнать адрес и режим работы достопримечательностей;

купить билет в музей или театр;

выбрать и оплатить интересную экскурсию с аттестованными гидами;

спланировать тематический маршрут для самостоятельного исследования — пешком или на городском транспорте.

А те, кто в Москве проездом или стремится побыстрее познакомиться с городом, могут оставить вещи в камере хранения. В каталоге собрана вся необходимая информация: адреса, стоимость и наличие свободных мест. Багаж будет храниться у партнеров сервиса — в отелях, пунктах выдачи заказов и магазинах. Пользователям гарантируют безопасность и надежность хранения, а также предоставляют услугу страхования багажа.

Какие инструменты для планирования есть на платформе

На платформе можно сохранить избранное в профиле, составить маршруты по своим предпочтениям, поделиться ими с друзьями. Благодаря фильтрам любые интересующие объекты легко подобрать по расположению, бюджету, рейтингу и отзывам других пользователей.

Кроме того, сервис сам подскажет идеи для интересного и яркого досуга: Russpass использует искусственный интеллект для подбора мест для прогулок, достопримечательностей, музеев, кафе и ресторанов с учетом активности пользователей.

Чтобы комфортно спланировать отдых на свежем воздухе и определиться с одеждой, платформа предлагает встроенный прогноз погоды по датам. А бесплатные аудиогиды помогут ближе познакомиться с Москвой и погрузиться в историю столицы.

Что такое туристический сервис Russpass

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Масштабный сервис объединяет представителей туристической отрасли из 85 регионов России. Сейчас в нем доступно более 60 тысяч предложений для туристов.

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

