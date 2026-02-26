В КБР появятся сотни новых модульных номеров для туристов

Номерной фонд некапитальных модульных средств размещения туристов в Кабардино-Балкарии в ближайшие два года увеличится на 280 единиц. С 2025 по 2027 год в республике реализуют 24 проекта по созданию быстровозводимых туристических объектов.

© РИА Новости

«В 2025 году участие в реализации проектов подтвердили семь претендентов. Благодаря этому номерной фонд Кабардино-Балкарии пополнится на 58 модульных единиц при объеме федеральной поддержки в размере более 85 млн рублей. В 2026 году планируется запуск 14 проектов с созданием 164 модульных номеров, а в 2027 году ожидается появление еще 58 модульных номеров по трем дополнительным проектам», — сообщается на сайте правительства региона.

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц и глэмпингов в прошлом году провело Минэкономразвития России. Победителей, получивших господдержку, определяли на трехлетний период — до конца 2027 года.

По данным министерства курортов и туризма КБР, дополнительно республике была предоставлена единая субсидия на развитие туризма в объеме около 70 млн рублей. Один из трех проектов, реализуемых за счет этих средств, будет завершен уже предстоящей весной.

«Комплексное благоустройство терренкура "Тысяча ступеней" — крупная инициатива с объемом финансирования в 52 млн рублей. Терренкур станет важным символом оздоровительного потенциала Нальчика и будет готов принять гостей уже этой весной», — говорится в сообщении.

Два других проекта — создание круглогодичных плавательных бассейнов в городском округе Нальчик и Эльбрусском районе.