Турпоток в Мордовию увеличился в 2025 году

Число туристов, посетивших Мордовию в 2025 году, достигло 211 тыс., что на 22% превысило показатель предыдущего года. Об этом рассказал депутатам Госсобрания Мордовии председатель правительства республики Батыр Эмеев в ходе оглашения отчета о работе правительства за год.

"Наш регион стремительно становится привлекательным местом для путешественников, что отражается на ключевых показателях развития отрасли. За 2025 год в коллективных средствах размещения останавливались 211 тыс. человек, что на 22% больше, чем за прошлый год. На этот рост положительно влияет развитие туристических локаций, расширение событийной повестки, деловая активность республики", - сказал Эмеев.

Он отметил, что по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" за последние три года на реализацию 30 частных проектов направили более 182 млн рублей.

"В Мордовии активно создаются точки притяжения. В Большеберезняковском районе в год 80-летия Великой Победы мы открыли мемориальный комплекс и запустили экскурсионный маршрут, посвященный строителям Сурского оборонительного рубежа", - рассказал Эмеев.

По его словам, Мордовия активно взаимодействует с Агентством стратегических инициатив, что дает возможность развивать гастрономический туризм. Также благодаря сотрудничеству с РЖД Саранск примет новый туристический поезд "Космические выходные".