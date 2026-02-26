Приэльбрусье становится круглогодичным. Что изменилось для туристов?

Приэльбрусье — один из самых популярных горных курортов страны. Путь развития альпинизма и горнолыжного спорта здесь пролегал от первых восхождений и турбаз до масштабного советского этапа, превратив регион в современный центр активного отдыха. Чегет заслуженно называют «школой сложности: для многих поколений лыжников и альпинистов он стал местом, где оттачивается техника и рождается уважение к горам. Эльбрус же воплотил в себе сочетание высоты и доступности: современные канатные дороги позволяют подняться выше облаков даже туристам без специальной подготовки. Сегодня контраст между вершинами очевиден: Эльбрус — это территория массовости и круглогодичного сервиса, а Чегет — оплот традиций и сурового рельефа.

Артур Урусов инструктор по горным лыжам «Всего часа занятий на сноуборде достаточно, чтобы научиться кататься по склонам Эльбруса, используя задний кант. Для тех, кто хочет совершенствовать свои навыки, осваивается и передний кант, что позволяет выполнять плавные перекантовки, эффективно управлять скоростью и направлением движения.

В последние годы туризм на Эльбрусе развивается заметно быстрее, чем на соседнем Чегете. Если в долине Баксана активно появляются новые гостиницы, кафе, пункты проката и транспортные решения, то Чегет, несмотря на свою легендарность, отстает в развитии. Инфраструктура там во многом «застыла на уровне прошлых десятилетий, а часть проектов сталкивается с трудностями из-за проблем с землеотводом, инженерными сетями и повышенными требованиями безопасности.

Ирина Мнекина отдыхающая из Пензы «Какая мощь, какой масштаб, какая гора! И люди здесь невероятно добродушные. Мне уже сегодня успели отремонтировать крепления, помогли со снаряжением. В общем, народ приветливый, и сервис на высоте. Я в полном восторге!

Основные планы развития Эльбруса до 2028 года включают масштабную модернизацию инфраструктуры, строительство 15 новых объектов и создание восточной зоны катания с 12 км трасс и четырьмя канатными дорогами. Проектом также предусмотрено формирование единого архитектурного стиля и повышение экологических стандартов для обеспечения круглогодичного функционирования курорта.

Для туристов это означает рост комфорта: больше вариантов проживания, более понятная логистика, стабильная работа канатных дорог, а также широкий выбор инструкторов и организованных активностей — от треккинга до ски-тура. Ключевым фактором стала трансформация Приэльбрусья в действительно круглогодичное направление. Летом сюда привлекают маршруты к водопаду Девичьи Косы, обсерватория на пике Терскол, экотропы и поляны с видом на ледники. Зимой же регион притягивает любителей горнолыжного спорта и сноуборда.

Татьяна Баева директор департамента коммуникаций курорта Эльбрус «Мы планируем запустить совершенно новую зону катания в восточном секторе Эльбруса. Это более 5 километров трасс, одна гондольная и одна кресельная канатная дорога, которую очень ждали. Там туристов ждут абсолютно «марсианские пейзажи и трассы различного уровня сложности — как для опытных райдеров, так и для новичков. В текущем сезоне мы уже запустили новое мобильное приложение «Эльбрус, внедрили систему вечернего катания с современным освещением и значительно увеличили площадь искусственного оснежения склонов.

Чегет по-прежнему остается культовым местом для опытных райдеров, привлекая их сложным рельефом, живописными лесными спусками, знаменитыми трассами и захватывающими видами на двуглавый Эльбрус. Однако для массового туриста приоритетами являются безопасность, ширина подготовленных склонов, современная инфраструктура и скорость подъёмников. В этом отношении Чегет сталкивается с трудностями: часть его инфраструктуры морально устарела, возможности для масштабного расширения ограничены, а требования к лавинной безопасности и инженерной защите значительно возросли. В результате Чегет чаще выбирают настоящие экстремалы, ищущие вызов.

Геннадий Хрячков горный гид «Практически все инциденты происходят из-за пренебрежения обычными правилами безопасности. Если вы собираетесь кататься в лавиноопасной зоне, в первую очередь вы должны быть оборудованы лавинным датчиком. Но главное при движении по такому склону — это стопроцентная уверенность в оценке ситуации и понимание, что лавина может сойти. Если вы осознаёте такой риск, нужно максимально быстро преодолеть опасный участок и немедленно переместиться в безопасное место.

Традиционно конец зимы является самым лавиноопасным периодом в горах. Спасатели МЧС России отрабатывают навыки в условиях чрезвычайной ситуации на Чегете. Лавинные тренировки, включающие поисково-спасательные работы, проходят на высоте от 2000 метров. В настоящее время там скопились значительные объемы снега. Учения позволяют закрепить наработанные приемы и навыки спасения людей, оказавшихся под снежной лавиной, что особенно актуально в зимний туристический сезон.

Анзор Хаджиев начальник поисково-спасательного подразделения МЧС России «Спасатели отработали элементы поиска людей, попавших под лавину, с использованием бипперов (специальных лавинных датчиков) и методом зондирования участка местности. Затем они оказали первую помощь условному пострадавшему на склоне и транспортировали его с помощью спасательных саней «Акья. В горнолыжный сезон Чегет привлекает экстремалов со всей страны и из-за рубежа. К сожалению, не все любители такого спорта соблюдают правила безопасного поведения в горах.

Хотя Чегет и находится в тени величественного Эльбруса, он неизменно остается легендарным местом для экстремалов. Трассы Чегета считаются одними из самых сложных в России, что привлекает как профессионалов, так и любителей острых ощущений. Кроме того, именно с Чегета открываются лучшие виды на вершины Эльбруса и ледники, делая его отличным местом для фотосессий и прогулок.