Как Турция побеждает Сочи ценами

Глава Сочи Андрей Прошунин обозначил главное препятствие на пути к заветному формату «все включено» — нестабильность цен на продукты и напитки, которая не позволяет отельерам планировать стоимость пакетов на длительный срок. Выступая перед журналистами, мэр подчеркнул, что спрос на такую систему отдыха среди российских туристов колоссальный — это видно по выездному потоку через сочинский аэропорт в Турцию и Египет. Однако пока лишь 19 объектов размещения в пиковый сезон 2025 года рискнули предложить гостям комплексные услуги.

Проблема усугубляется тем, что даже без «все включено» отдых в Сочи уже проигрывает зарубежным конкурентам по кошельку. Согласно данным платформ онлайн-бронирования, пятидневный тур в Кемер с полным пансионом стартует от 33 тысяч рублей, а в Аланье — от 28,5 тысячи.

В Сочи же только размещение в отеле среднего класса без питания на тот же срок может достигать 40 тысяч рублей. При этом качество сервиса, по словам туристов, часто не выдерживает критики: омлет за тысячу рублей, сломанные лежаки и переполненные пляжи становятся приметами курортного сезона.

Сами путешественники признаются, что голосуют рублем в пользу предсказуемости.

За те же деньги в Турции или Таиланде гость получает вежливый персонал и понятные правила игры, — цитируют представителей туриндустрии авторы аналитических материалов.

Власти Сочи, в свою очередь, видят выход в адаптации бизнеса к условиям и выработке экономически устойчивой модели по примеру Антальи и Шарм-эль-Шейха. Однако пока отельеры, особенно малые, опасаются закладывать в чек непредсказуемую продовольственную инфляцию, замедляя расширение перечня организаций, готовых работать по системе «все включено . Получается замкнутый круг: спрос есть, но удовлетворить его мешает неготовность бизнеса рисковать, а туристы тем временем улетают за гарантированным комфортом в другие страны.

