Названа пятерка самых популярных направлений винного туризма в России

Винодельни Ставропольского края и Дагестана попали в топ-5 популярных направлений энотуризма в России. Винный туризм также привлекает гостей в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области.

Самые востребованные направления энотуризма назвали в министерстве сельского хозяйства страны.

«В Ставропольском крае местные винодельческие традиции берут начало еще в XVII веке. Туристов ждет знакомство с семейными винодельнями, каждая из которых обладает своей индивидуальностью. В Дагестане энотуризм выделяется сочетанием винодельческих и коньячных традиций, а также национальной кухни», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В пятерке лидеров винного туризма — также Краснодарский край, Крым и Ростовская область, отмечается в сообщении.

В целом, по данным Минсельхоза, в прошлом году российские винодельни посетили больше одного миллиона туристов. Основной поток — свыше 750 тысяч гостей — приняли предприятия и семейные хозяйства Краснодарского края.