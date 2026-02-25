В Анапе к лету могут открыть галечные пляжи

К лету в Анапе, которая до сих пор переживает последствия экологической катастрофы в Керченском проливе, могут открыть галечные пляжи. Также не исключено, что доступны для туристов будут и некоторые песчаные.

© Оперативный штаб Краснодарского края

По словам главы администрации города Светланы Масловой, в настоящее время на курорте продолжает работать правительственная комиссия, которая постоянно мониторит уровень загрязнения, «подключены научные институты, началось тестирование технологии отсыпки пляжей песком». Сегодня, например, ее опробовали на Мираклионе возле одноименного отеля в поселке Витязево.

«Также мы внесли предложения по исключению из зоны ЧС наших галечных пляжей, все вопросы в проработке», – написала в своем телеграм-канале Маслова.

Местный блогер и активист Макс Анапский оптимистично утверждает, что вопрос с открытием галечных пляжей уже решен «стопроцентно», а по песчаным у властей пока остаются сомнения:

«Все определится по результатам завоза (песка. – Ред.), но решение по гальке – уже огромный прогресс. В этом году не будет такого, что Анапа – это ужас и кошмар».

На то, что подобное решение будет принято, местный бизнес надеялся еще в минувшем курортном сезоне. Но не случилось.

«Именно о галечных пляжах говорили в прошлом году, о том, что их можно спокойно открыть. Хорошо, что сейчас пришли к этому решению. Интригой остается одно – успеют ли все пляжи восстановить и полностью запустить», – прокомментировал политолог, специализирующийся на южных регионах России, Андрей Гусий.

Отельеры в Анапе тоже смотрят в будущее с оптимизмом. «Очень хорошая новость, надеюсь, хотя бы частично пляжи будут открыты и сезон не провалится, как в прошлом году, когда более-менее отработали только крупные отели – с бассейнами, большой территорией и так далее», – говорит Артур, владелец гостевого дома в центре Анапы. Но последнее слово в любом случае будет за Роспотребнадзором. А глава ведомства Анна Попова в начале февраля заявляла, что пляжи Анапы и Темрюкского района еще не готовы к открытию для туристов.

Добавим, что тревожные сигналы – о том, что на побережье находят мазут – из Анапы продолжают поступать. Однако чаще всего это следы прошлогодних выбросов.