В Сочи резко поднимут штрафы для таксистов-зазывал у аэропорта

В Краснодарском крае вступают в силу поправки в региональный закон об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность для частных водителей, навязывающих услуги у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Документ подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

© tourdom.ru

Как сообщил управляющий директор Международного аэропорта Сочи Алексей Комаров, штраф для так называемых зазывал вырастет с 5 до 20 тыс. рублей. Одновременно расширят и более четко пропишут понятие нелегального перевозчика, что даст правоохранительным органам дополнительные полномочия для борьбы с ними.

Для системной работы в Сочи создали межведомственную группу с участием мэрии, полиции и ДПС. Она будет круглосуточно выявлять нарушителей в зоне аэропорта. Власти подчеркивают, что именно воздушная гавань формирует первое впечатление о курорте, а нелегальные таксисты не гарантируют ни безопасность поездки, ни техническое состояние автомобилей. По словам вице-мэра Сочи Вячеслава Бауэра, у частных водителей может не быть путевого листа, а техническое состояние транспорта и состояние самого шофера остаются под вопросом.

Похожая практика уже действует в столичном авиаузле. В аэропортах Московской области в прошлом году ввели штрафы за предложение такси вне официальных стоек: 5 тыс. руб. для зазывалы и 50 тыс. для компании, на которую он работает. Чтобы контролировать исполнение правил проводят регулярные рейды, а пассажирам рекомендуют пользоваться только легальными сервисами заказа поездок.