В аэропорту Сочи объяснили отсутствие рейсов в Краснодар

Нехватка самолетов стала главной причиной отсутствия рейсов между Сочи и Краснодаром. Об этом рассказал директор курортного аэропорта Алексей Комаров.

В прошлом году полеты были заявлены сразу двумя авиакомпаниями после открытия воздушной гавани кубанской столицы для пассажирских рейсов. «Азимут» даже открыл на них продажу билетов, однако программы в итоге свернули.

По словам Алексея Комарова, до закрытия краснодарского аэропорта направление обслуживала UTair, используя компактные турбовинтовые самолеты, рассчитанные на короткие маршруты. В настоящее время таких лайнеров в российском авиапарке немного, и они уже задействованы на других линиях.

Дополнительным фактором, сдерживающим восстановление полетов, остается экономика маршрута. Представители отрасли отмечают, что рейс требует значительных затрат, а его запуск возможен лишь при наличии государственной поддержки в форме субсидий.

«Мы рассчитываем на расширение маршрутной сети аэропорта Сочи. Безусловно, одним из самых востребованных направлений остается Краснодар. Сейчас авиакомпании изучают варианты, однако на предстоящий летний сезон этот рейс пока не заявлен», – отметил Алексей Комаров.

В случае появления подходящих самолетов и урегулирования финансовых условий пассажиров оперативно проинформируют. Международный аэропорт Сочи совместно с группой «Аэродинамика» продолжают переговоры с авиаперевозчиками по данному вопросу.