Аэропорт Барнаула временно закроют для ремонта ВПП

Барнаульский аэропорт временно приостановит работу на период капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в «Новосибирскавтодоре», закрытие продлится 70 календарных дней, однако точные даты пока не определены.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры оценивается в 2,9 млрд руб. и финансируется за счет федеральных субсидий. Заказчиком выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

В рамках проекта планируется восстановить взлетно-посадочную полосу, перрон со стоянками для самолетов, магистральную и 3 соединительные рулежные дорожки. Также модернизируют водосточно-дренажную систему и светосигнальное оборудование. Всего обновят 261 тыс. кв. м покрытий, это сопоставимо с площадью 35 футбольных полей. Работы выполнят поэтапно, полностью завершить их планируется до конца 2027 года.

Параллельно в Барнауле продолжается строительство нового аэровокзального комплекса стоимостью 4,5 млрд руб. Ввести его в эксплуатацию рассчитывают до конца марта. Изначально терминал планировали открыть осенью 2025 года, но сроки перенесли из-за задержек с поставкой конструкций.