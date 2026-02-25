В рамках сотрудничества с региональными туроператорами и турагентами более 120 организованных групп туристов — порядка 4,5 тысячи человек — из разных регионов России посетили кинопарк «Москино» в 2025 году.

© кинопарк «Москино»

Поездки в кинопарк «Москино» организовали 76 туроператоров и турагентств со всей страны. Лидерами по числу организованных групп стали компании из Москвы и Московской области. Столичные агентства организовали 37 групповых туров в кинопарк, а подмосковные туроператоры привезли 20 групп.

Чаще других в кинопарк приезжали группы туристов из Смоленской и Калужской областей. Групповые туры в кинопарк также организовали туроператоры из Санкт-Петербурга, Вологодской, Липецкой, Тульской, Курской, Брянской, Нижегородской, Воронежской, Ульяновской и Ярославской областей.

На экскурсиях региональные группы туристов сопровождали 16 опытных гидов подведомственного учреждения Департамента культуры города Москвы — Мосгортура. Гости посетили самую популярную экскурсию кинопарка «Москино» — «Киноэкспедиция».

— В кинопарке постоянно появляются новые площадки, которые могут заинтересовать туристов. Недавно открыта локация «Разрушенный замок», весной появится еще одна гостиница на 200 номеров. В ближайших планах — модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие навигации и проведение крупных фестивалей и форумов, — рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».

Поиск новых партнеров среди туроператоров ведется на крупнейших отраслевых мероприятиях и бизнес-миссиях. В 2025 году прошли бизнес-миссии под эгидой Мостуризма в Смоленскую область, Красноярский край, Санкт-Петербург и Новосибирскую область. Возможности кинопарка как новой туристической площадки представили на международном туристическом форуме «Пора путешествовать по Союзному государству» в Минске, на международном туристический конгрессе OTOAI Convention в Москве и Фестивале Русского географического общества.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построены 36 натурных площадок, 6 павильонов и 14 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».