Ивановская область получит федеральную субсидию на развитие «Золотого кольца»

Ивановская область получит более 53 млн руб. по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на развитие инфраструктуры обновленного маршрута «Золотое кольцо». Субсидию распределят между муниципалитетами по итогам конкурсного отбора.

Средства планируют направить на благоустройство популярных туристических мест, создание новых пешеходных зон и общественных пространств как для путешественников, так и для местных жителей.

В региональном правительстве отметили, что на ближайшие 5 лет среди ключевых задач значатся формирование туристического кластера, развитие малого и среднего бизнеса в отрасли, продвижение местных брендов и народных промыслов.

В 2025 году по федеральной субсидии в области уже реализовали проекты по внедрению туристического кода в центрах Гаврилова Посада, Палеха и Шуи. Тогда объем финансирования составил 41,3 млн руб.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 60-летию «Золотого кольца» маршрут расширят на 49 населенных пунктов. В Ивановской области в него войдут Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя, Южа, Юрьевец, Палех и Холуй.