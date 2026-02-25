На Байкале задержали организатора нелегальных экскурсий

Житель Иркутской области задержан по подозрению в причастности к гибели туристов из Китая на озере Байкал. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, 35-летний мужчина из поселка Хужир Ольхонского района выполнял функции организатора и координатора незаконных туристических перевозок. Он получал доход от деятельности и распределял его между другими участниками схемы.

В СК уточнили, что роль задержанного подтверждается собранными доказательствами: телефонными переговорами, перепиской и многочисленными крупными денежными переводами. По мнению следствия, эти факты указывают на систематическое участие мужчины в нелегальном туристическом бизнесе и получение прибыли, значительно превышающей его официальный доход.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более человек. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, трагедия на Байкале произошла 20 февраля. Во время экскурсии под лед провалился УАЗ с китайскими туристами. Погибли 8 граждан КНР, а также сам водитель. Правоохранительные органы практически сразу установили, что водитель вел нелегальную туристическую деятельность.