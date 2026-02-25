Туристов в Республике Алтай оставят без алкоголя

С 1 марта 2026 года в Республике Алтай, в частности в туристических и курортных зонах, вступают в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Так, торговля спиртным будет запрещена в магазинах, расположенных в жилых многоквартирных домах, а также по воскресеньям и в праздничные дни. В перечень таких дат входят Новый год, Рождество, День Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и ряд других.

Кроме того, изменится режим продажи алкоголя в будние и субботние дни. С понедельника по четверг спиртные напитки будут доступны покупателям с 11:00 до 19:00, в пятницу с 11:00 до 16:00, в субботу с 11:00 до 14:00. Сейчас магазины торгуют алкоголем с 10:00 до 23:00.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, включая штрафы до 300 тыс. руб., конфискацию продукции и возможность аннулирования лицензии.

Михаил Максимов отметил, что некоторые торговые точки уже получили уведомления о запрете работы в жилых домах, однако ограничения не распространяются на рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

Глава республики Андрей Турчак ранее пояснил, что запрет на продажу алкоголя по воскресеньям направлен на поддержку трудовой дисциплины в начале рабочей недели. Также с 1 марта запрещается размещение алкомаркетов и розничная торговля спиртным вблизи детских садов и школ.