Из-за новых авиационных правил в России могут вырасти цены на авиабилеты

Введение в России новых авиационных правил (ФАП) может привести к росту цен на билеты. Документ, утвержденный приказом Минтранса, вступает в силу с 1 марта 2026 года и вносит ряд существенных корректив в порядок воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, устраняя прежнюю правовую неопределенность и делая нормы более конкретными.

«Это самые масштабные изменения в ФАП за всю историю, то есть с начала 2000-х годов. Они упорядочивают нормативы по поводу информирования пассажиров, рассадки в салоне самолета, норм ручной клади и так далее. Видимо, собрали все, что накопилось за предыдущее время», – отмечает основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Одно из ключевых нововведений – формализация права на вынужденный отказ от перелета. Если рейс задерживается более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир получает возможность вернуть полную стоимость перевозки, включая тарифы, которые ранее считались невозвратными. При этом время отправления рейса исчисляется от времени начала буксировки воздушного судна или его движения с места стоянки на тяге собственных двигателей. Прежде в законодательстве отсутствовал четкий временной порог, и оценка «существенности» задержки нередко становилась предметом споров между перевозчиком и клиентом.

Переработан и блок обязанностей перевозчика при длительных задержках. При этом сами ориентиры не новы: и ранее правила предусматривали предоставление напитков при ожидании более 2 часов, горячего питания — при задержке свыше 4 часов (далее каждые 6 часов днем и 8 часов ночью), а также размещение в гостинице при ожидании более 8 часов днем и 6 часов ночью с организацией трансфера и хранения багажа.

Обновленная редакция, однако, делает механизм более жестким и формализованным. Зафиксирован момент начала отсчета — от времени вылета, указанного в билете; усилены требования к информированию пассажиров; особо отмечено, что предоставление воды, питания и размещения является безусловной обязанностью перевозчика. Кроме того, длительная задержка теперь прямо увязана с правом на вынужденный отказ от полета и возврат средств.

Отдельное внимание уделено пассажирам с детьми. Главное новшество касается размещения в салоне: ребенок до 12 лет включительно должен находиться рядом с сопровождающим без дополнительной платы. Если детей несколько, можно посадить их через проход или на соседних рядах, но не разлучая с взрослым. Ранее такая гарантия не была закреплена столь однозначно и часто зависела от политики авиакомпании и условий тарифа, включая платный выбор места.

Кроме того, обновленные ФАП официально приравнивают электронный посадочный талон к бумажному и уточняют нормы бесплатного провоза ручной клади, что в том числе призвано снизить число конфликтных ситуаций.

Вместе с тем усиление гарантий для пассажиров неизбежно означает рост нагрузки на перевозчиков. Расширение оснований для возврата билетов, жесткая фиксация обязанностей при задержках, бесплатное размещение детей рядом с сопровождающими — все это формирует дополнительные издержки. Ранее в публичных комментариях генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский отмечал, что ужесточение регуляторных требований в конечном счете отражается на себестоимости перевозок и может влиять на динамику тарифов:

«К сожалению, пассажир платит за любые расходы, которые несет авиакомпания. У нас нет другого источника для компенсации всех наших затрат, кроме продажи авиабилетов, мы другой деятельностью не занимаемся».

В отрасли не исключают, что новые правила, повышая уровень защиты пассажиров, одновременно создадут предпосылки для дальнейшего роста цен на авиабилеты.

Ранее мы написали, что с 1 марта изменятся требования к ручной клади в самолетах. В частности, пассажиры смогут провозить в салоне сверх установленной нормы и без дополнительной платы устройства для переноса ребенка, включая люльки и удерживающие системы для детей до 2 лет, а также детскую коляску.