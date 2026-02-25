В аэропорту Геленджика впервые выполнили взлет по альтернативному курсу

Аэропорт Геленджика в феврале впервые в своей истории выполнил взлет по альтернативному курсу – в сторону гор. Ранее такое направление было недоступно из-за рельефа и сильных ветров со стороны бухты.

© tourdom.ru

Как сообщил исполнительный директор аэропорта Сергей Дяйкин, новая процедура и специальная подготовка пилотов позволяют выполнять взлет и посадку даже при северном ветре. Раньше в неблагоприятную погоду экипажи были вынуждены уходить на запасные аэродромы, что приводило к задержкам.

По данным пресс-службы аэропорта, только за весенне-летний сезон 2025 года из-за погодных условий на запасные аэродромы отправился 21 регулярный рейс. Ожидается, что нововведение сделает воздушную гавань доступнее в течение всего года, особенно в осенне-зимний период.

Аэропорт Геленджика работает с 2010 года. В 2019 году началась его масштабная модернизация: частные инвесторы вложили около 6 млрд руб. в строительство нового терминала, который возвели за 18 месяцев. В июне 2025 года аэропорт возобновил работу после временных ограничений, действовавших с 2022 года.