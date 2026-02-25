Из-за сбоев в аэропорту Сочи туристы пересаживаются на поезда

В аэропорту Сочи за ночь справились практически со всеми проблемами, возникшими накануне из-за «ковров»: воздушная гавань приняла полтора десятка бортов, которые должны были прилететь накануне, отправлено 11 лайнеров. Например, N4-413 почти с 12-часовым опозданием только что вылетел в Казань. Отставание от графика отправляющихся бортов еще есть, но незначительное: до 2–3 часов. У прибывающих «разбег» посущественней: EO-438 из Нижнего Новгорода ожидается на 26 часов позже назначенного времени.

Между тем, ограничения, вводимые в воздушной гавани 23 и 24 февраля, повлияли на планы туристов.

«Я так ждала встречи с Сочи, но авиакомпания «Победа» отменила рейс из Уфы с возвратом денег... Билетов на ближайшие дни по адекватной цене нет...», – сокрушается одна из них.

«Знакомые из Сочи в Москву улетели, 23-го был обратный рейс, его переносили, переносили и в итоге отменили. Новые билеты купили на сегодня», – рассказывает другая.

Те, у кого перелет еще только планируется, волнуются:

«У нас самолет сегодня из Екатеринбурга на 14:00, вчера его просто не было: сказали из Сочи не прилетел».

А некоторые для надежности решили вместо воздушного транспорта воспользоваться железнодорожным:

«Вот мы так смотрели на работу аэропорта, смотрели – да и поменяли билеты на поезд. Золотая поездка выходит в Сочи теперь...»

Кстати, самый дешевый прямой перелет с курорта, например, в Москву завтра обойдется в 9 тыс. руб., а нижнее место в купе стоит около 11 тыс.