Отдых в Геленджике: как добраться, куда сходить, чем заняться, где остановиться

Геленджик — один из самых популярных курортов на Черном море. По данным местных властей, в 2025 году город принял более 4 миллионов гостей. Туристы любят Геленджик за мягкий климат, спокойный ритм и благоустроенные пляжи. Здесь есть развлечения для взрослых и детей: аквапарк, сафари-парк, две канатные дороги, музеи, кафе и рестораны. «Лента.ру» рассказывает, что стоит посмотреть, где побывать и где остановиться в Геленджике в 2026 году.

Климат

Геленджик — курортный город на Кубани, расположенный вдоль Геленджикской бухты. Он защищен горами, поэтому климат Геленджика ровный и мягкий.

В городе почти всегда солнечно, и туристы приезжают туда круглый год. Весной температура воздуха составляет от 11 до 20 градусов тепла, летом и в начале осени — от +20 до +27 градусов. Купальный сезон длится с мая по октябрь.

Как добраться

Железнодорожной станции в Геленджике нет. Добраться до курорта можно одним из следующих способов.

На самолете напрямую

В Геленджике есть небольшой аэропорт. Воздушная гавань была закрыта с февраля 2022 года, но с июля 2025-го вновь принимает рейсы.

В основное время сюда летают самолеты из Москвы, но в весенне-летнем сезоне до аэропорта Геленджика следуют рейсы и из других городов:

Об актуальных направлениях в 2026 году аэропорт Геленджика сообщает в соцсетях. Также можно сверяться с сезонным расписанием на официальном сайте.

На самолете с пересадкой

Если вариант долететь напрямую до Геленджика не подходит, можно прилететь в Сочи, а уже оттуда добраться до города на автобусе, скоростном теплоходе или арендованном автомобиле.

Расстояние между Сочи и Геленджиком — чуть больше 250 километров

Автобусы из Сочи в Геленджик отправляются от аэропорта или автовокзала (Горького, 56А). Время в пути составляет около 6 часов, стоимость билетов начинается от 3 тысяч рублей.

Скоростные теплоходы «Комета» ходят от сочинского морского вокзала летом. На судне до Геленджика можно добраться за 4 часа, это будет стоить от 4,5 тысячи рублей.

На поезде c пересадкой

В Геленджике нет железнодорожного вокзала, но можно приехать в Новороссийск, а потом пересесть на автобус или такси. Расстояние между городами всего 35 километров, время в пути — около часа.

Автобусы отправляются с автовокзала (находится неподалеку от железнодорожного вокзала) каждые 30 минут, билеты стоят около 250 рублей. Такси стоит от 1200 рублей.

На автобусе

Из Москвы в Геленджик ходит несколько рейсов в неделю, время в пути составляет от 22 до 30 часов, стоимость билетов начинается от 4,2 тысячи рублей.

На автомобиле

Дорога из Москвы в Геленджик займет от 16,5 часа. Этот вариант позволит увидеть не только сам город, но и с комфортом осмотреть его окрестности, посетить соседние города и поселки: Архипо-Осиповку, Кабардинку, Новороссийск, Абрау-Дюрсо и Анапу.

Чем заняться в Геленджике и окрестностях

Туристы любят Геленджик не только за климат и близость к Черному морю. В городе есть множество музеев, зон отдыха и других интересных мест, поэтому скучать здесь точно не придется. Вот на какие достопримечательности стоит обратить внимание.

Набережная Геленджика

Где находится: вдоль Геленджикской бухты.

Стоимость экскурсий: прогулка с гидом — от 2000 рублей.

Набережная Геленджика — визитная карточка и главная достопримечательность города. Она считается самой длинной набережной в мире: более 14 километров, пешеходная часть — 8 километров. Набережная расположена вдоль бухты, между Толстым и Тонким мысами. Здесь, отмечает эксперт по Черноморскому побережью, автор путеводителя по Сочи Ирина Сущева, приятно прогуляться по дорожкам, слушая, как волны бьются о берег, или посмотреть на уличных музыкантов, играющих по вечерам.

Набережная состоит из трех частей: центральной, северной и южной. В центральной можно увидеть изящную арку, знаменитую скульптуру Белой невесты, пицундские сосны.

Сделать фото с памятником «Белая невеста» — обязательный пункт для каждого гостя города. Не сфотографировался — не был Ирина Сущева путешественница

В южной части набережной (в районе Толстого мыса) находится Геленджикский маяк, отсюда открываются живописные виды на бухту и море, здесь туристы любят наблюдать закаты. В северной части (район Тонкого мыса) находится парк аттракционов.

Геленджикский историко-краеведческий музей

Где находится: ул. Островского, 1.

Цена билета: взрослый — от 500 рублей, детский (до 14 лет) — от 300 рублей.

Основанный в 1909 году, музей хранит более 86 тысяч экспонатов — от артефактов дольменной культуры до реликвий Великой Отечественной войны. В залах представлены адыгские костюмы, античные амфоры, оружие казаков и документы о развитии курорта с XIX века, рассказывает «Ленте.ру» пиар-менеджер «Авито Путешествий» Дарья Шулик.

Посетить музей стоит и ради локации. Здание расположено на набережной, а с его смотровой площадки открывается вид на панораму города.

Дольмены

Где находятся: недалеко от поселка Возрождение.

Цена билета: от 150 рублей.

Дольмены в долине реки Жане — это древние мегалиты возраста более пяти тысяч лет, находящиеся в окрестных горах. Эти каменные «дома» из плит весом до 30 тонн, вероятно, использовались для погребальных обрядов или ритуалов, но их точное назначение остается предметом споров.

Дольмены находятся на расстоянии 20-25 километров от Геленджика. Добраться туда можно по живописному маршруту от села Возрождение, где путь украшают водопады. Мегалиты расположены на территории крестьянско-фермерского хозяйства, вход платный.

Винный город «Белый мыс»

Где находится: Геленджик, Туристическая, 25.

В Геленджике строят винный город «Белый мыс» — центр гастрономии и винодельческой экспертизы. Он займет 40 тысяч квадратных метров, на которых расположатся рестораны — каждый с уникальной концепцией, винотека, дегустационные залы и интерактивный музей отечественного виноделия. В будущем там планируют открыть школу сомелье, виноделов и дегустаторов.

Ожидается, что проект запустят в 2026 году, когда начнется туристический сезон.

Что посетить в Геленджике с детьми

Геленджик отлично подходит для отдыха с детьми. Здесь найдутся развлечения и для малышей, и для подростков.

Аквапарк «Золотая бухта»

Где находится: Геленджик, Туристическая, 23.

Цена билета: дети ростом до 106 сантиметров — бесплатно, рост от 106 до 145 сантиметров — 1900 рублей, рост от 145 сантиметров — 2900 рублей.

Это самый большой аквапарк открытого типа в России. Тут можно найти горки на любой вкус и возраст. Для взрослых есть экстремальные «Торнадо» и «Камикадзе», для детей — «Пиратский корабль». Всего на территории аквапарка находится 45 горок и 7 бассейнов. После активностей можно перекусить в кафе. Их в аквапарке несколько, блюда представлены разные — от королевских креветок и бургеров до плова с лагманом.

Аквапарк работает только в теплый сезон: с июня по октябрь

Канатная дорога в парке «Олимп»

Где находится: ул. Куприянова Щель, 1.

Цена билета: взрослый — 1800 рублей, детский (от 5 до 11 лет) — 900 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

В Геленджике есть две канатные дороги: в парке «Олимп» и сафари-парке, о котором расскажем ниже. Первая поднимает на высоту 600 метров за полчаса, наверху можно увидеть красивейшую панораму Геленджикской бухты. Там можно дойти до знаменитого Поклонного креста и надписи «Геленджик», которые видны практически из любой точки курорта. А внизу можно побывать в контактном зоопарке. Для посетителей канатной дороги это бесплатно, остальным нужно будет купить входной билет.

Канатная дорога сафари-парка

Где находится: Сафари-парк, 1511-й километр федеральной дороги «Дон».

Цена билета: от 1000 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Канатная дорога Сафари-парка поднимает на вершину Маркотхского хребта (640 метров). Время в пути составляет 20 минут, кабинки открытые — из них открывается вид на бухту и горы начала Большого Кавказского хребта, от которых захватывает дух.

Посетить канатную дорогу можно только при покупке билета в сафари-парк, поскольку ее нижняя станция находится на его территории.

Сафари-парк

Где находится: 1511-й километр федеральной дороги «Дон»

Цена билета: 2000 рублей.

Сафари-парк в Геленджике — это не просто зоопарк, а реабилитационный центр. Большинство животных — спасенные из цирков, конфискованные у браконьеров или изъятые из частных зоопарков. Например, слониха Чани, пережившая тяжелые годы в цирке, теперь живет в просторном вольере, а тигров Гомера и Джедая забрали у фотографа и спасли от плохого содержания.

Вольеры здесь имитируют естественную среду: у белых медведей есть бассейны с холодной водой, а хищники живут в зонах с пещерами и ручьями. Всего в сафари-парке обитают 200 видов животных, включая медведей, львов, тигров, леопардов, зебр и экзотических птиц.

Парк разделен на два уровня: верхний и нижний. Их соединяет канатная дорога.

Старый парк в Кабардинке

Где находится: село Кабардинка, Черноморская улица.

Цена билета: для взрослых — 1400 рублей, для детей (6-13 лет) — 700 рублей, младше 6 лет — бесплатно.

Этот уникальный архитектурный парк — музей под открытым небом, где Александром Алексеевым как символ диалога эпох и цивилизаций.

Летом из Геленджика в парк и обратно доставляет фирменный автобус — это бесплатная услуга Дарья Шулик пиар-менеджер

Лучшие пляжи Геленджика

Мазут на побережье Черного моря 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось несколько тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо загрязнило воду и причинило вред морским видам животных и растений, его также вынесло на побережье в Крыму и Краснодарском крае. Сильнее всего катастрофа сказалась на не сообщается. Пляжи Геленджика не были закрыты для купания. Тем не менее, планируя поездку на Черное море, стоит уточнять информацию об экологической обстановке в том или ином районе.

Центральный пляж

Где находится: между улицами Гринченко и Грибоедова.

Главный песчаный пляж Геленджика с золотистым песком, пологим входом в море и развитой инфраструктурой. Здесь всегда многолюдно: семьи с детьми строят песочные замки, а компании друзей катаются на водных аттракционах. Вдоль берега располагаются различные кафе и рестораны с мороженым и шашлыком, прокат шезлонгов и зонтиков, а для активных — водные горки и катамараны. Пляж идеален для семейного отдыха.

Пляж Толстого мыса

Где находится: на Толстом мысу.

Пляж Толстого мыса — уединенный уголок с галькой, прозрачной бирюзовой водой и скалами. Любители активного отдыха могут арендовать здесь SUP-доски.

Голубая бухта

Где находится: недалеко от горного хребта Туапхат, на севере Тонкого мыса.

Голубая бухта — это поселок на Черноморском побережье, обособленный от шумных районов города. Это отличный вариант для спокойного отдыха с семьей. Пляж тут галечный (галька довольно мелкая). Море в Голубой бухте считается одним из самых чистых среди всех пляжей города, поэтому в сезон здесь многолюдно. До бухты можно добраться на автобусе или маршрутном такси, путь займет 15-20 минут.

Жилье в Геленджике

Геленджик условно можно разделить на три части — Толстый мыс, центральная часть и Тонкий мыс. Выбор района для проживания зависит от целей, в каждом есть множество отелей, санаториев, пансионатов и гостевых домов.

Поселиться в Геленджике в апартаментах, гостевом доме или отеле на три звезды в марте-апреле 2026 года стоит от 2 тысяч рублей в сутки на двоих, в июле-августе — от 4-6 тысяч рублей.

Толстый мыс

Это живописное место с дикими пляжами и скалами. Пляжи в этой части города разнообразные, в основном — галечные. В начале Толстого мыса есть песчаный, а в конце, у маяка, можно найти дикий. Район находится недалеко от центра — вся индустрия развлечений будет в шаговой доступности. Это лучший выбор, если вы путешествуете с друзьями, считает эксперт Дарья Шулик.

Стоимость жилья в этом районе выше среднего — здесь можно снять виллу или взять на прокат яхту.

Центральный район

Центральный район идеален для тех, кто хочет быть в эпицентре событий. Здесь сосредоточены кафе, парки развлечений, ночные клубы и песчаные пляжи. Район сочетает историческую застройку с современными отелями и санаториями, что создает уникальный контраст — от дореволюционных зданий до современных апарт-комплексов.

Важно учесть, что из-за активной ночной жизни здесь может быть шумно, а цены на жилье выше, чем в других районах.

Тонкий мыс

Это уютный район с галечными пляжами и доступным жильем. Тонкий мыс — удаленный от центра уголок Геленджика — место для тех, кто ценит спокойствие. Район прекрасно подойдет для семейного отдыха. Здесь есть множество разнообразных пляжей: песчаные и галечные, цивилизованные и дикие.

За счет меньшего количества туристов, море тут более чистое, а набережная — менее людная.

Какой бы район вы ни выбрали, Дарья Шулик рекомендует бронировать любое жилье заранее. Это позволит не только выбрать оптимальный вариант размещения по приемлемой цене, но и избежать разочарования, связанного с отсутствием свободных мест в понравившихся отелях и апартаментах.

Что попробовать в Геленджике

Геленджик — дом для десятков национальностей, и каждая из них внесла свой вклад в местную культуру. Здесь можно познакомиться с традициями греков, казаков, украинцев и народов Северного Кавказа. Проще всего это сделать через кухню.

Уха из черноморской ставриды

Это блюдо — классика черноморской кухни, которую готовят из свежевыловленной ставриды, картофеля, лука и ароматных трав. Уху варят на костре, чтобы придать ей легкий дымный аромат, а подают в глиняных горшочках, которые сохраняют тепло и насыщенный вкус.

Хычины с сыром и зеленью

Хычин — это национальное блюдо карачаево-балкарской кухни. Оно представляет собой тонкие лепешки из бездрожжевого теста, начиненные адыгейским сыром и свежей кинзой. Их подают с мацони и топленым маслом, а порции такие большие, что хватит на двоих.

Мидии в сливочно-чесночном соусе

Свежевыловленные мидии, томленые в густом сливочно-чесночном соусе с добавлением белого вина, — это блюдо, которое стоит попробовать в южном городе. Хрустящий багет прекрасно сочетается с соусом.

Черноморские рапаны

Рапаны — это моллюски — настоящий деликатес, который готовят двумя способами: жарят на гриле с травами или тушат в томатном соусе с луком и перцем. Мясо моллюсков отличается нежностью и насыщенным морским вкусом.

Гирос

Пожалуй, это самый популярный местный фастфуд в Геленджике. Блюдо пришло из Греции. Гирос представляет собой тонко нарезанное мясо, запеченное на вертикальном гриле, завернутое в толстую лепешку с овощами, жареной картошкой и соусом дзадзики.