В РФ вводятся новые правила перевозок для туристических поездов

Новые правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам вводятся в России, соответствующий приказ Минтранса РФ должен вступить в силу с 1 марта. В частности, пассажиры турпоездов не смогут делать остановки по маршруту с продлением билета.

© Российская Газета

Согласно новым правилам, пассажиры теперь не смогут делать промежуточные остановки в пути следования турпоезда и продлевать при этом срок действия билета.

"При перевозке пассажира в поезде, следующем по туристскому маршруту, делать промежуточную остановку в пути следования с продлением срока действия проездного документа (билета) пассажира не допускается", - отмечается в приказе ведомства "Об утверждении правил туристских железнодорожных перевозок".

В случае, когда поездка была прекращена по инициативе пассажира, он не сможет возобновить ее в поезде с аналогичным турмаршрутом.

Кроме того, при нарушении общественного порядка пассажир может быть высажен из такого поезда без возврата средств. Однако из турсоставов нельзя удалять безбилетных детей до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения взрослых.

Документом предусмотрено и множество других правил. Например, в состав при определенных условиях могут быть включены тематические вагоны.

Напомним, туристический поезд - это комфортабельный состав, который предназначен для путешествий по туристическому маршруту; своеобразный "отель на колесах". Раньше у таких поездов не было специальных правил.

Приказ Минтранса будет действовать до 1 марта 2032 года.