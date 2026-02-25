Стало известно, сколько иностранных туристов посетили Хабаровский край

Свыше 29 тыс. иностранных туристов посетили Хабаровский край в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«По предварительной оценке, в 2025 году край посетило свыше 29 тыс. иностранных туристов, из них подавляющее большинство — граждане КНР. В 2026 году мы ожидаем рост, но в какой степени пока сложно сказать. Благодаря федеральной поддержке и строительству постоянного пункта пропуска на Большом Уссурийском [острове] мы планируем преодолеть барьер сезонности. Это позволит нам не только увеличить количество визитов, но и увеличить доходы края от туристических услуг за счет перехода к круглогодичной модели приема гостей», — сказал он.

Демешин отметил, что в регионе создаются условия для долгосрочного пребывания в крае туристов из КНР.

«Ключевое звено — Большой Уссурийский остров. Это не просто мост или дорога, это уникальная точка, где акцент смещен с транзита на долгосрочное пребывание. На острове запланирована реализация инвестиционных проектов, таких как строительство клубного отеля со СПА и яхт-клубом, создание глэмпинг-парков, зон отдыха у воды с современной развлекательной, спортивной инфраструктурой, организация сети туристических троп», — пояснил он.

Ранее заместитель министра туризма Хабаровского края Николай Иванов сообщал, что туристический поток в Хабаровский край во время новогодних праздников в 2025 году составил 117 тыс. человек, что на 1,2% больше, чем в 2024 году.