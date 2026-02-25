Эксперты ответили, сколько россиян путешествовали зимой в одиночестве

Свыше трети — 39% — российских туристов этой зимой путешествовали в одиночестве, это на 3% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

© РИА Новости

«Оказалось, что россияне стали чуть чаще путешествовать без компании: 39% отелей были забронированы на одного гостя, и это на 3% больше, чем год назад», — рассказали в компании.

В России доля таких бронирований выросла за год на 4% и составила 40,5%. При этом продолжительность проживания в отеле немного сократилась: с 2,2 дня прошлой зимой до 2,1 дня в этом сезоне. В то же время тратить соло-туристы стали чуть больше: в этом году они выбирали отели со средней стоимостью 6,7 тыс. руб. в сутки против 6,4 тыс. руб. год назад, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, этой зимой большинство соло-путешественников отдыхали в Москве (доля отельных заказов в столице составила 29,7%) и Санкт-Петербурге (15%). Также в пятерку вошли Екатеринбург (2,8%), Адлер (2,7%) и Краснодар (2,3%). Год назад больше туристов ездили в Казань, однако в нынешний топ столица Татарстана не попала, уступив место Краснодару.

Среди бронирований, оформленных этой зимой в других странах, на соло-путешественников приходится 37% — за год эта доля не изменилась. Продолжительность отдыха несколько увеличилась, с 3,7 до 3,8 дня, а траты на жилье снизились: в прошлом году путешественники выбирали отели со средней стоимостью номера 12,5 тыс. руб. в сутки, а в этом году — 11,8 тыс. руб.

Список зарубежных городов, где этой зимой чаще всего останавливались россияне, предпочитающие отдыхать в одиночестве, возглавляет Стамбул с долей 11,7%, далее следуют Дубай (5,7%) и Париж (3,1%). Также в топ вошли Ереван (2,6%) и Минск (2,6%). Прошлой зимой путешественники заметно чаще бронировали отели в Бангкоке, который располагался на третьем месте, а вот Ереван в пятерку не входил, пояснили в компании.