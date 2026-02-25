В России вводят правила перевозок для туристических поездов

Правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам появятся в России, соответствующий приказ Минтранса РФ вступает в силу с 1 марта. Ранее отдельных правил у круизных поездов не было.

В документе прописаны правила перевозки пассажиров и багажа, покупки и возврата билетов в турпоезда, включение в состав тематических вагонов и другие положения.

Из правил следует, что пассажир не может делать промежуточную остановку в пути следования туристического поезда с продлением срока действия билета. При прекращении поездки по инициативе пассажира он не может возобновить поездку в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту.

По правилам, в состав поезда могут быть включены тематические вагоны, однако элементы стилизации поезда не должны препятствовать проезду пассажиров и должны соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог.

Согласно документу, пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок в поездах, при его нарушении он может быть удален из поезда без возврата потраченных средств. Что касается безбилетников, то из таких поездов запрещено высаживать детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Под "туристическими поездами" понимаются составы, предназначенные для путешествий, где поезд становится "отелем на колесах". Расписание разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы. "Рускеальский экспресс" — первый туристический поезд, который "Российские железные дороги" (РЖД) запустили в 2019 году.