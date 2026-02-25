Для круизов по Дальнему Востоку подготовят гидов и турагентов

«Привезти в город одновременно 1500 человек – большая ответственность. Мы должны обеспечить транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в город, заблаговременно экскурсионной программой, встречей, проводами, трансфером, поэтому подготовили туроператоров, турагентов, гидов-экскурсоводов и гидов, которые будут сопровождать туристов на борту лайнера», – сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

По ее словам, в Камчатском крае, Приморье и на Сахалине уже началась специальная подготовка гидов для работы с круизными туристами. Это позволит всем регионам маршрута соответствовать единому стандарту качества, заданному во Владивостоке.

Единый круизный маршрут между Приморьем, Сахалином, Курильскими островами и Камчаткой стартует в мае. Путешествие продлится 10 дней, его стоимость составит 17 тыс. руб. в сутки. Tourdom.ru уже писал, что обслуживать маршрут будет 200-метровый лайнер «Астория Нова». По характеристикам он близок к кораблю «Астория Гранде», работающему в Черном и Средиземном морях.