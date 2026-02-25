Тысячи туристов остались на острове Ольхон после ЧП на Байкале

Тысячи туристов, в том числе сотни иностранцев, находятся сейчас на байкальском острове Ольхон, не имея возможности покинуть его на автомобиле, чтобы добраться до материка по ледовой переправе - она закрыта, поскольку смертельно опасна.

На острове насчитывается свыше 3000 туристов, из них 258 - иностранные граждане, уточнил 25 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ледовая переправа, еще недавно связывавшая материк с Ольхоном, не работает - поездка по ней сопряжена с риском для жизни. Между островом и Большой землей ходят только несколько судов на воздушной подушке.

Запасов лекарств и продуктов на острове достаточно. До открытия новой ледовой переправы доставлять людям товары первой необходимости будут упомянутые суда, отметил Кобзев.

Открытие старой привычной переправы уже не обсуждается, она слишком опасна. Представители власти и специалисты различных служб выбирают место для новой дороги. Рассматривается, в частности, вариант маршрута от местности Халы на материке до залива Иркутская Губа на Ольхоне.

Отметим, экстренные меры безопасности, потребовавшие закрытия старой переправы, были приняты после ряда ЧП на озере Байкал. За считаные дни там провалились под лед три автомобиля. В одном из них путешествовали иностранные туристы. Погибли восемь человек.