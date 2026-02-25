Этнотуризм: винодельни РФ в 2025 году посетили более 1 миллиона человек

По итогам прошлого года российские винодельни посетили около 1 миллиона человек. При этом интерес к таким местам в ближайшие годы будет только расти, заявили в Минсельхозе.

"Энотуризм в России продолжает активно развиваться. Сегодня винодельческие хозяйства - это не только производство, но и интересные туристические объекты с экскурсиями, дегустациями, интерактивами и семейными программами", - говорится на сайте министерства.

Лидером по посещаемости остается Краснодарский край. В 2025 году свыше 50 местных виноделен, включая и крупные предприятия, и небольшие семейные хозяйства, приняли 750 тысяч туристов.

"Также здесь действует национальный туристский маршрут "Винные дороги Краснодарского края" общей протяженностью 528 километров, объединяющий 19 хозяйств", - напомнили в Минсельхозе.

Что касается Крыма, то энотуризм здесь привлекает гостей сочетанием климата и природы: виноградники, расположенные между горами и морем, создают уникальные условия для виноделия. Погрузиться в крымскую винную культуру можно в рамках гастрономического путешествия по региональному туристскому маршруту "Винная дорога Крыма".

Туристы любят посещать и винодельни Ростовской области для знакомства с винами "Цимлянский Черный", "Красностоп Золотовский", "Сибирьковый" и другими автохтонными сортами.

В Ставропольском крае также работает много семейных виноделен, а дагестанский энотуризм привлекает путешественников сочетанием винодельческих и коньячных традиций.