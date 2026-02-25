Путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом станут дешевле

На скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, снизили цены: дисконт на «Сапсаны» действует до 28 февраля, на «Аврору» и «Невский экспресс» – до 29 апреля включительно.

Разумеется, скидку сделали не во всех тарифах, зато цены реально привлекательные: «Эконом» в «Сапсане» стоит от 2028 руб., что в 2 раза меньше обычной стоимости. В вагонах 2-го класса «Невского экспресса» обещают проезд за 960 руб., а сидячие места экономкласса с 41-го по 50-е и с 119-го по 128-е в «Авроре» предлагают от 1200 руб.

Но есть нюанс: такие билеты надо еще постараться найти. Например, на завтра их нет ни в одном одноименном составе – ни туда, ни обратно. В пятницу, 27 февраля, есть два с половиной десятка «экономов» в первом «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург (в 05:45) и один на 09:40. Во встречном направлении вообще нет мест по такому тарифу. В последний день акции, 28 февраля, ситуация получше: по минимальной цене уехать из столицы можно и рано утром и после обеда. А вот из Санкт-Петербурга самый дешевый вариант – 2,5 тыс. руб. и то таких билетов единицы.

В «Авроре», как оказалось, акция действует только на определенные рейсы: в феврале таких нет вообще в первой декаде марта – всего 4 из Москвы и 3 из Санкт-Петербурга. При этом билеты, купленные по минимальной цене, будут невозвратными.