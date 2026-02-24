Туристы уже не верят онлайн-табло аэропорта Сочи

Аэропорт Сочи отчитался о возвращении к штатному режиму работы. За сутки удалось обслужить более 100 рейсов, а также вернуть в график 14 самолетов, ранее уходивших на запасные аэродромы.

Однако многие пассажиры по-прежнему сетуют на задержки.

«Почему SU 6500 до сих пор не вылетел в Москву с 16:30 23 февраля? Отправление только 25-го числа». «Выпустите уже вчерашний UT 268 Utair во Внуково! Вторые сутки пошли», – жалуются в телеграм-канале аэропорта.

Некоторые туристы минувшей ночью самостоятельно бронировали гостиницы, другие ожидали в терминале, опасаясь пропустить посадку.

«Вылет в Хургаду должен был состояться в 12:45 23 февраля, – рассказала пассажирка. – Номер в отеле оплачивали сами. Сейчас боимся даже отойти».

Люди, по их словам, не всегда получают информацию о времени отправления.

«Рейс U6 280 “Уральских авиалиний” в Москву за 23 февраля. Посадку переносили несколько раз. Сказали бы сразу, что будет позже, мы бы хоть вышли подышать и купить еды не втридорога».

На онлайн-табло, как отмечают пассажиры, данные не всегда актуальны.

«Почему вылет рейса U6 156 в Москву за 23 февраля был в 23:35, а потом вдруг стал в 16:00? – спрашивают в соцсети аэропорта. – Мы бежали сломя голову. Оказалось, ошибка: отправление все-таки в полдвенадцатого. А потом на сайте почему-то снова изменили, на этот раз на 20:00».

«По табло борт “России” FV 6201 в Казань стоял на 14:00, хотя его перенесли на 16. Дочь должна была прилететь этим рейсом еще вчера, сейчас сидит с 8 утра в аэропорту», – поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Впрочем, вылеты, запланированные на 24 февраля, судя по всему, постепенно входят в график. В 18:30, например, шла посадка на рейсы с временем отправления в 16:00.

Ранее «ТурДом» сообщал, что самолеты вылетают из Сочи с опозданиями до 33 часов.