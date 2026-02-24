Сразу три региона Северного Кавказа вошли в топ самых романтичных направлений

Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье, Кабардино-Балкария и Дагестан оказались в топ-15 самых романтичных направлений России для трехдневного отдыха на праздники в марте. Три нерабочих дня подряд, по данным туроператоров, привели к оживлению спроса на поездки по стране.

«Тот факт, что на главный весенний праздник в этом году приходится три нерабочих дня, привел к заметному оживлению спроса на поездки по России в этот период. В топ-15 регионов, которые выбирают россияне на 8 Марта вошли Сочи, Анапа и Геленджик, Москва и область — ближайшие города и города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Крым, Астрахань, Кавминводы, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карелия, Шерегеш, Байкал и Алтай», — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, у FUN&SUN и «Алеан» спрос на короткие туры по России с захватом 8 Марта вырос на 26% в годовом выражении. Оживление продаж фиксируют в PAC GROUP и «Русском Экспрессе». Активно идут бронирования туров на праздничные даты в Coral Travel и PEGAS Touristik.

В Ассоциации привели несколько примеров весеннего вдохновения в разных российских локациях. Так, на Кавминводах весной очень живописно и хорошая погода: туристы в это время дополняют оздоровительный отдых экскурсиями. В Дагестане в марте можно увидеть цветение миндальных деревьев, а в конце марта — начале апреля начинают цвести абрикосовые сады.